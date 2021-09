Fifa 22: come si chiama la Juventus? Ecco cosa sappiamo

Fifa 22 come si chiama la Juventus? E’ questo che da diverse settimane si stanno domandando moltissimi fan del gioco calcistico più amato di sempre. Andiamo a scoprirne di più.

Come si chiama la Juventus in Fifa 22?

Per chi ad oggi non ne era a conoscenza, il partner ufficiale della Lega Serie A è Electronic Arts, questo tradotto sta a significare che i bianconeri saranno presenti nel nuovo gioco della EA con nomi o loghi ufficiali? Non del tutto considerato che la squadra bianconera ha una collaborazione di massima con Konami. Il club di Torino sarà presente con il suo nome corretto su eFootball. In poche parole tutto ciò sta a significare che la Juventus in Fifa 22 anche se ci sarà avrà un nome fittizio chiamandosi Piemonte Calcio, insieme ad altri club del massimo campionato italiano come:

Roma FC;

Latinium – Lazio;

Bergamo Calcio – Atalanta.

Cosa dice EA Sports a riguardo dei nomi dei club?

L’azienda ha evidenziato di recente più volte che in ogni circostanza come i nomi e l’aspetto dei calciatori non avranno in alcun modo nessuna modifica o cambiamento di nessun genere, questo sta a significare che nonostante non sarà presente alcun kit ufficiale per i club menzionati poco sopra, non ci sarà alcun problema per quanto concerne i giocatori della società torinese in Fifa 22, cosi come negli altri tre club citati.

Infine, ricordiamo che l’uscita di Fifa 22 è prevista per il 1 ottobre.

Quanti di voi non vedono l’ora di provare il nuovo gioco di calcio di EA? Cosa vi aspettate in particolare rispetto alle altre edizioni? Fateci sapere la vostra lasciando un messaggio nel box dei commenti che trovate qui sotto.

Consigliamo anche la lettura di quest’altra guida: Giovani promesse Fifa 22

(Visitatori Attuali 4, 1 visite giornaliere)