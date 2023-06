Come accendere TV Samsung Qled senza telecomando? Sapevate che ad oggi grazie alla tecnologia che ha fatto passi da gigante tutto questo è possibile? Se anche voi siete fortemente incuriositi da questo argomento vi consigliamo vivamente di sedervi in tutta tranquillità cosi da continuare la lettura qui sotto. Pronti a scoprirne di più cari lettori di Blogiko?

TV Samsung QLED: come accenderla senza il telecomando

Non servono chissà quali passaggi per accendere la TV Samsung QLED senza l’ausilio del telecomando. Sappiate che l’intera procedura può essere seguita senza problemi anche dai meno esperti di tecnologia dunque coraggio e niente paura. Per chi eventualmente non ne fosse a conoscenza lo stesso manuale d’istruzione della TV Samsung riporta la possibilità di spegnere o accendere o ancora controllare il dispositivo senza l’utilizzo del telecomando attraverso la funzione chiamata TV Controller: non altro che un pulsante fisico che rimane con esattezza situato sotto la TV? Lo sapevate?

Come accendere la TV Samsung con il cellulare?

Telecomando o meno quanti di voi sono a conoscenza che una TV Samsung può essere accesa anche con l’uso di un comune smartphone? Il tutto è possibile grazie a Smart View, basta collegare il dispositivo mobile in vostro possesso, il computer e TV Samsung alla medesima connessione WI-FI e il gioco è fatto. Una volta eseguito tutto correttamente, è estremamente semplice da impostare per l’utilizzo. Provare per credere.

Qualora quanto descritto nel post non dovesse piacervi o non funzionare basta fare una veloce ricerca sul web, esattamente facendo affidamento a YouTube per scoprire una miriade di video dove spiegano come utilizzare una TV Samsung senza telecomando o nel peggior dei casi per risolvere il problema come fare il reset.

Conclusioni

La guida finisce qui. Se qualcosa non vi è chiaro o avete domande non esitate a comunicarcelo qui sotto.

