Si è parlato molto dell’addio fra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, non proprio una di quelle ex coppie che ama stare nei giornali di gossip.

Dopo il casto annuncio della premier infatti non avevamo ancora avuto una replica da parte del giornalista. Almeno fino a questo momento, in cui ha detto alcune parole che più che di rabbia suonano di nostalgia. Addirittura c’è chi sostiene che questa storia d’amore non sia mai finita. Come stanno le cose?

La fine della relazione fra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Dopo che Striscia la Notizia ha proposto alcuni fuorionda dove Andrea Giambruno, allora conduttore di Diario del Giorno, faceva delle avances inopportune alla collega Viviana Guglielmi, la presidente del Consiglio ha postato un video dove senza troppi giri di parole ha annunciato la fine della relazione con il padre di sua figlia Ginevra.

È scoppiata la bufera perché Giambruno ha deciso di impugnare legalmente la faccenda (anche se la querela non è stata accolta perché parliamo di satira, è solo stata fatta una tirata di orecchie ad Antonio Ricci in merito alla privacy ma nulla di più). Intanto si divideva fra Roma e Cologno Monzese, ovvero fra il nuovo appartamento nella capitale e il suo paesino natale in provincia di Milano.

Non sappiamo nulla su come si sia evoluto il rapporto con l’ex partner. Adesso però si è sbottonato e ciò che ha detto ha lasciato senza parole: si tratta di parole che davvero nessuno si aspettava.

Le parole di Andrea Giambruno su Giorgia Meloni

Inaspettatamente, Andrea Giambruno ha avuto delle parole molto nostalgiche nei confronti di Giorgia Meloni. Non dimentichiamo che si tratta pur sempre della madre di sua figlia, però non è scontato che chi si lascia abbia parole velenose l’un per l’altra.

Invece dopo aver scherzato un po’ sulle domande che gli vengono poste durante la presentazione del nuovo libro di Candida Morvillo, il giornalista si fa serio e definisce la Meloni, senza troppi giri di parole, la donna più importante della sua vita.

“Ve lo dico in maniera molto semplice perché non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto di aver trascorso un periodo della vita insieme. Lei è fantastica, questo è quello che penso di lei”.

Tali parole hanno dapprima lasciato ammutoliti Candida Morvillo che stava intervistando Andrea e tutti coloro che stavano assistendo, poi è scattato un grande applauso perché davvero Giambruno si è dimostrato essere con questo intervento, un gran signore.

Si continua poi a scherzare, infatti gli viene augurata maggiore fortuna per le prossime feste di San valentino e lui la prende a ridere. Di certo però non devono essere stati momenti facili quelli in cui i giornali parlavano solo dei suoi commenti alla Guglielmi dipingendolo come un donnaiolo, cosa confermata anche da chi lo conosce da tempo.

Come avrà preso Giorgia Meloni le nostalgiche parole del suo ex?