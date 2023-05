Una delle tante domande che si pongono le persone ad oggi è la seguente: quanto costa disdire un contratto vodafone? Cerchiamo di capirne di più in questa nuova guida. Pronti?

Vodafone: quanto costa disdire un contratto?

Qualora si opti di fare la disdetta Vodafone per quanto riguarda la linea di casa, si dovrà pagare una cifra di 40 euro per quanto concerne il costo di disattivazione base. Qualora la disdetta avvenga prima dei 2 anni, si dovrà ridare indietro la Vodafone Station e Internet Key entro un mese dall’invio della richiesta di disattivazione del contratto.

Dove mandare la disdetta Vodafone?

Dove bisogna inviare la disdetta Vodafone? La risposta è molto semplice. Il modulo di cui vi stiamo parlando deve tassativamente essere mandato al seguente indirizzo: “Servizio Clienti Vodafone c/o Casella Postale 190 – 10015 IVREA o alla Casella Postale 109 – 14100 Asti facendo affidamento al classico servizio di raccomandata con tanto di ricevuta di ritorno.

Quando non si deve restituire la Vodafone Station?

Quando non si è obbligati a ridare indietro la Vodafone Station? La restituzione del modem dell’operatore rosso va fatta solo ed esclusivamente se non sono passati 2 anni. Dunque se fatte la disdetta dopo 24 mesi non dovete ridarla indietra.

Come fare per restituire il modem Vodafone?

Qualora invece siate obbligati a ridare la Vodafone Station quali sono i passaggi da seguire per non sbagliare? Attualmente la restituzione del modem può avvenire in due modi, ovvero: ritiro a casa, per il quale serve effettuare una chiamata al numero verde gratuito da rete fissa 800093588 oppure portare il dispositivo presso il centro di restituzione Vodafone della propria città.

Quanto costa restituire la Vodafone Station?

Parliamo di un prezzo di 70 euro nei casi in cui il recesso avvenga nel primo anno della sottoscrizione dell’offerta Vodafone; un prezzo di 50 euro qualora il recesso avvenga fra il 13 e 24esimo mese dell’attivazione del contratto.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Speriamo vivamente di avervi dato una mano. Qualora abbiate problemi o domande non esitate a scriverci qui sotto cosi da potervi aiutare il prima possibile.

