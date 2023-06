Come attivare Fastweb sul cellulare? E’ questo che ad oggi si chiedono moltissime persone. Se anche voi siete fortemente interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa nuova guida che siamo sicuri prima o poi potrebbe tornare utile a molti. Pronti ad iniziare?

Fastweb sul cellulare: come procedere all’attivazione della scheda SIM

Contrariamente a quanti pensano attivare fastweb sul cellulare è un gioco da ragazzi. Ci troviamo davanti ad un procedimento banale perfetto anche per i meno esperti di tecnologia.. dunque niente allarmismi inutili. Detto questo, procediamo… Se siete in possesso di un dispositivo con a bordo il sistema operativo Apple o Android e siete seriamente intenzionati a configurare la scheda SIM ricevuta in maniera del tutto automatica non dovete far altro che mandare un messaggio al numero gratis seguente: 4040 con scritto la dicitura WEB. Nel giro di qualche secondo riceverete il vostro messaggio di configurazione. Facile vero?

Come faccio a sapere se la mia SIM Fastweb è attiva?

Anche in questa circostanza la procedura da seguire è molto facile e immediata. Vediamo come agire. Controllate lo stato di attivazione direttamente agendo dall’apposita area Myfastweb – senza accesso – senza ombra di dubbio la maniera più veloce e facile per controllare lo stato di attivazione è tramite una pagina web dedicata, che trovate nella sezione Myfastweb. Per farci accesso non serve alcun tipo di registrazione.

Conclusioni

Abbiamo visto come si attiva la SIM Fastweb sul proprio dispositivo Apple o Android che sia e come verificarne l’attivazione effettiva. Qualora abbiate qualche dubbio o problema a riguardo non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

