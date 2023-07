Amazon gaming cosa è? Cerchiamo di dare risposta a questa domanda probabilmente fra le più quotate da coloro che amano follemente il mondo dei videogiochi. Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi 30 minuti di tempo libero o anche meno cosi da leggere con la massima attenzione ogni passaggio che stiamo per riportarvi qui sotto. Pronti ad iniziare?

Amazon gaming cosa è?

Entrando nello specifico, per chi ad oggi non ne avesse mai sentito parlare Amazon Gaming non è altro che uno spazio dove qualsiasi tipo di videogiocatore può trovare titoli completamente gratis, premi e potenziamenti vari per poter a tutti gli effetti arricchire le sessioni di gioco.

Amazon Gaming mette a disposizione dell’utente titoli da scaricare gratuitamente come già detto sopra, ma offre anche molto di più. Per scoprire ogni info il consiglio è quello di dare uno sguardo direttamente al sito ufficiale.

Come avere Amazon gaming?

Avere Amazon Gaming è un gioco da ragazzi non richiede chissà quale tipo di procedura. Andate su Prime Gaming, selezionate la voce Prova Prime, successivamente confermate che la località mostrata nel messaggio sia corretta. A questo punto selezionate Continua e fate l’accesso o create un account Amazon se non ne avete uno. Infine non vi rimane che seguire step per step le istruzioni a filmato per finalizzare la sottoscrizione al servizio e il procedimento di collegamento del vostro account.

Quanto si paga Prime Gaming?

Il costo è identico ad Amazon Prime. Una volta terminato il mese di prova gratis, il costo mensile ammonta a 4.99 euro, oppure se si vuole risparmiare qualcosa si può optare per il piano annuale dal costo di 49,90 euro.

Conclusioni

Quanti di voi ad oggi conoscevano il servizio Prime Gaming? Lo utilizzate? Siete soddisfatti di quanto offre? Fateci sapere la vostra esperienza lasciando un messaggio qui sotto. Qualora abbiate problemi non esitate a scriverci.

