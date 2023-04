Lemon8, il mix perfetto tra Instagram, TikTok e Pinterest

Se sei appassionato di social media e sei sempre alla ricerca di nuove app da provare, non puoi perdere Lemon8, l’ultima novità nel mondo dei social. Con un mix perfetto di Instagram, TikTok e Pinterest, questa applicazione di social media è diventata una delle prime 10 app più scaricate al mondo la scorsa settimana.

Sebbene Lemon8 sia stata lanciata in alcuni paesi asiatici nel 2020, solo ora sta facendo davvero parlare di sé grazie al suo design grafico innovativo e alla possibilità di acquistare i contenuti che gli utenti vedono sul profilo degli altri. Inoltre, l’app è un’ottima fonte di ispirazione per chi ama il cibo, il benessere, la bellezza e i viaggi, con contenuti curati appositamente per gli utenti.

Lemon8 si distingue da altre app di social media perché offre un mix perfetto tra contenuti e shopping, come un ibrido tra Instagram e Pinterest. I creator di TikTok molto seguiti stanno pubblicizzando l’app, poiché Lemon8 e TikTok appartengono alla stessa casa madre, ByteDance.

Anche se al momento l’app non è disponibile in Italia, il lancio ufficiale è previsto per il prossimo mese. Se sei un appassionato di social media e vuoi provare qualcosa di nuovo e innovativo, Lemon8 è l’applicazione che fa per te.

(Visitatori Attuali 14, 1 visite giornaliere)