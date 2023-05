Come parlare gratuitamente con un operatore Iliad? Se anche voi siete da pochi passati a questo gestore e volete sapere come parlare in maniera totalmente gratis con un operatore siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi step per step come si fa. Pronti a saperne di più? Prendetevi 10 minuti di tempo libero e leggete con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto.

Iliad: come parlare gratis con un operatore

Ovviamente i passaggi da seguire sono veramente pochi al tempo stesso sono anche molto facili e veloci per essere eseguiti anche da chi di tecnologia è poco esperto. Detto questo, senza ombra di dubbio vi sarà utile venire a conoscenza che il numero da dover telefonare è il 177 ed è attivo, sia per gli utenti che vogliono ricevere info sul gestore che per coloro che sono già clienti, a partire dal lunedi fino alla domenica – festivi compresi – dalle ore 8 fino alle 22. La telefonata, cosa non di poco, è inoltre del tutto gratis per i clienti Iliad.

Quanto costa chiamare 177 Iliad?

Quanto costa telefonare Iliad al numero 177? Anche se qualcosa l’abbiamo accennata qualche riga sopra andiamo nel dettaglio cosi da avere tutto più chiaro. Fare una chiamata al numero 177 da rete mobile e fissa Iliad è completamente gratis non richiede alcun costo. Il prezzo della telefonata da rete mobile e fissa di altro gestore di telefonia mobile, invece, dipende dall’abbonamento che è stato sottoscritto. Alternativamente in queste circostanze è possibile effettuare una chiamata al numero +39.351.899.5177 per ricevere supporto immediato.

Qual è il numero Iliad per sapere il credito?

Qual è il numero Iliad per sapere il credito disponibile nella propria carta SIM? Se non volete chiamare l’assistenza per sapere tutto questo vi consigliamo di leggere quanto ora stiamo per scrivere cosi da fare il tutto più velocemente. Per venire a conoscenza del credito basta semplicemente inviare un messaggio con all’interno scritta la parola credito al numero 400 per ricevere in men che si dica via messaggio l’info richiesta, senza nessun tipo di costo dall’Italia. Eventualmente è anche possibile chiamare il numero 400 sempre completamente gratis per ricevere, sempre via messaggio, la cifra esatta del proprio credito. Facile vero?

Conclusioni

Anche oggi abbiamo terminato. Qualora leggendo la guida vi sorga qualche dubbio o abbiate domande da fare non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo vivamente di leggere anche il seguente tutorial: Come verificare il credito Iliad residuo grazie a due facili metodi

(Visitatori Attuali 26, 1 visite giornaliere)