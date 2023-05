Il vostro gestore per un motivo o l’altro vi ha stancato e volete cambiarlo? Bene, quanto costa attivare una sim Fastweb? Cerchiamo di scoprirlo insieme nelle prossime righe. Vi abbiamo proposto questo operatore perché con il passare del tempo sta crescendo sempre più e offre al cliente un servizio e assistenza impeccabili. Pronti?

SIM Fastweb: quanto costa attivarla?

Ovviamente come qualsiasi altra scheda proposta dai vari operatori di telefonia mobile presenti in circolazione anche Fastweb ne offre una propria ad un prezzo davvero interessante. In fase di attivazione vi verrà domandato: 10 euro per quanto concerne l’attivazione della SIM una tantum più 7,95 euro per la primissima ricarica.

Come Configurare SIM Fastweb per Internet?

Una volta acquistata la scheda SIM Fastweb qual’è la procedura che bisogna seguire per configurare la navigazione Internet? Nessun allarmismo il tutto è facile e immediato per tutti anche per chi di tecnologia ha poca esperienza. Bisogna virare la propria attenzione nella voce profili e punti di accesso presente nelle impostazioni Internet del vostro telefono; successivamente serve creare un nuovo punto di accesso introducendo sul campo nome la dicitura Faatweb – mentre su APN l’indirizzo seguente: “apn.fastweb.it“; proseguendo procedere al salvataggio delle modifiche e di seguito selezionare il campo appena creato nella sezione chiamata profili. Semplice vero?

A quale operatore si appoggia Fastweb?

In tanti si pongono la seguente domanda: quale gestore di telefonia mobile si appoggia Fastweb? La rete mobile al quale ad oggi si appoggia Fastweb per chi non ne fosse a conoscenza è WindTre, per questo copre quasi completamente gran parte del nostro paese.

Perché non mi prende Fastweb?

Avete attivato una scheda SIM Fastweb ma non riuscite a capire il motivo per il quale ha poca ricezione? Le possibili cause possono essere ben tre, ovvero: il telefoni, la scheda o gestore. Iniziamo dall’ultima causa riportata quella più diffusa: potrebbe dipendere, infatti, che la zona nella quale vivete o lavorate non abbia una buona copertura da parte del gestore…

Dove è attivo il 5G Fastweb?

Al giorno d’oggi dove è attiva la connessione 5G Fastweb? Se a disposizione avete un telefono 5G sappiate che al momento la rete 5G del gestore copre diverse località presenti in Italia, iniziando da Bologna, Roma. Milano, Palermo, Napoli, fino ad arrivare alle minori del centro, sud Italia e Nord.

Conclusioni

Abbiamo visto quanto costa attivare una scheda SIM Fastweb e tutti gli argomenti correlati. Se non vi è chiaro qualche passaggio o avete dei dubbi non esitate a comunicarcelo qui sotto.

