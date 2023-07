Come resettare Fritz Box manualmente?

Da tanto tempo sul web non si fa altro che vedere la seguente domanda: come resettare fritx box manualmente? Se anche voi siete fortemente interessati a scoprire come si fa oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare. Pronti a cominciare? Prendetevi 10 minuti di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio.

Fritz box: come ripristinarlo manualmente

Iniziamo con l’evidenziare che riportare alle condizioni di fabbrica il tanto discusso e amato Fritx Box non è difficile come sempre. Contrariamente a quanti pensano la procedura è facile e istantanea adatta anche al meno esperto di tecnologia dunque niente panico ma massima concentrazione cosi da non sbagliare alcuno step.

Per procedere al ripristino non dovete far altro che aprire il browser che di solito utilizzate e scrivere nella barra presente in alto il seguente indirizzo: http://192.168.178.1 oppure http://fritz.box. Arrivati a questo punto dovete scollegare l’alimentatore del modem per un tempo stimato pari a 5 secondi e successivamente inserirlo di nuovo nell’apposita presa di corrente. Verrà da subito mostrato il tasto che consente di procedere con il ripristino del router.

Come resettare Fritz Box con tasti?

Sapevate che eventualmente è possibile ripristinare il Fritz box anche con l’utilizzo dei pulsanti? Ma come si fa? Scopriamolo insieme passo per passo. Se siete in possesso di un telefono DECT già correttamente settato con il router Fritz Box, potete avviare il procedimento di reset prendendo in mano l’apposito apparecchio telefonico, scrivendo #99115901590 e di seguito premendo in conclusione sul simbolo della cornetta aperta – non altro che il pulsante di color verde -.

Conclusioni

La guida è giunta alla conclusione. Se avete qualche dubbio o domanda non esitate a comunicarci il tutto qui sotto.

