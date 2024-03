Isolamento termico della casa: come approfittare dei bonus

Isolare termicamente la propria abitazione consentirà non solo di avere un ambiente vivibile in tutte le stagioni, ma aumenterà anche il valore del tuo immobile sul mercato e ti consentirà di risparmiare in bolletta.

Ci sono dei bonus che possono aiutarti a optare più facilmente per questa tipologia di interventi, come ecobonus e bonus casa, convenienti se parliamo in particolare di abitazioni al piano terra o all’ultimo piano e che quindi necessitano di isolare pavimenti o soffitti per evitare eccessivi sbalzi di temperatura.

Cosa è l’isolamento termico

Lo sappiamo, la temperatura esterna alla propria abitazione cambia di continuo per effetto delle stagioni e così capita di avere spazi interni eccessivamente freddi o al contrario, troppo caldi.

Isolare termicamente le abitazioni è una misura decisamente green perché oltre a rimediare a questa problematica con diverse soluzioni, consente di risparmiare in bolletta sia per il riscaldamento invernale che per la climatizzazione nei mesi caldi. Quindi, risparmio, benefici per l’ambiente e comfort in casa.

Secondo i dati Enea, questo accorgimento può garantire un risparmi di almeno il 20%. L’isolamento termico consente di ridurre la dispersione del calore di casa quando fuori fa freddo e al contrario, mantiene il fresco quando invece fuori le temperature sono afose.

Per farlo si applicano dei materiali appositi (i migliori per la coibentazione sono la cellulosa e il sughero, disponibili in pannelli già pronti) e ci sono diverse tecniche in base al tipo di struttura. Ad ogni modo, la cosa interessante quando parliamo di isolamento termico, è il fatto di poter usufruire di bonus. Non c’è più il Superbonus però fino alla fine del 2024 ce ne sono altri, ovvero l’Ecobonus e il bonus casa, che consentono detrazioni sia se si interviene dall’esterno che dall’interno della struttura.

Come accedere ai bonus per l’isolamento termico

Come per tutti i bonus, anche in questo caso ci sono dei requisiti da rispettare. Se si decide di intervenire dall’esterno, è possibile detrarre il 65% dell’importo speso per la coibentazione di pareti verticali e orizzontali, in particolare il lastrico solare. Si possono modificare anche le superfici contro terra ma tutto deve avere lo scopo di ridurre la classe energetica della casa.

Poi tutta la documentazione va inviata all’Enea e la spesa massima non deve superare i 92mila euro.

Se si vuole migliorare la trasmittanza termica della casa con un costo più contenuto, è possibile usare invece il bonus casa, un’agevolazione del 50% in cui gli interventi finalizzati a risparmiare energia godono della detrazione in qualsiasi caso, anche se non sono necessari interventi edilizi veri e propri.

Occorre però in questo caso che i materiali usati siano certificati, quindi sostanzialmente serve una fattura con acquisto e posa in opera. Chi sceglie questa opzione può aggiungere anche il bonus mobili per rinnovare l’arredamento con un 50% di detrazione fino a un massimo di 50mila euro.

Non è invece consentita la detrazione fiscale se di decide di installare pannelli fai da te, proprio perché in questo caso manca la certificazione e l’intervento viene classificato come manutenzione ordinaria.