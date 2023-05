Come creare un Account Samsung dal samsung galaxy s23? E’ questo che si chiedono ad oggi moltissime persone. Se anche voi volete saperne di più su questo delicato argomento vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti?

Samsung Galaxy S23: come creare un account Samsung

Prima di andare al sodo è di vitale importanza sottolineare che procedere alla creazione di un account Samsung sul top di gamma dell’azienda è un gioco da ragazzi per tutti. Ci troviamo di fronte ad una procedura che può tranquillamente essere messa in atto anche da chi di tecnologia è poco pratico. Detto questo non rimane che iniziare. Per poter a tutti gli effetti creare un account Samsung sul vostro S23 dovete prima di tutto aprire il menu’ dedicato, che potrete trovare di solito su impostazioni, account e backup e gestisci account. Tutto molto semplice vero? L’ultimo step consiste nel compilare ogni info richiesta niente di più.

A cosa serve avere un Account Samsung?

Altra domanda alla quale è doveroso dare risposta è la seguente: a cosa serve un account Samsung? Quest’ultimo per chi non ne fosse a conoscenza non è altro che un servizio che vi permette di beneficiare in tutto e per tutto dei contenuti dell’azienda sud coreana sul proprio dispositivo. Potrete fare affidamento a più servizi Samsung con un solo account, senza dover ogni volta registrare per ogni servizio separatamente. Fantastico che ne dite?

Quanto costa Account Samsung?

Ovviamente l’account Samsung viene rilasciato gratuitamente ma a lungo per andare per un motivo o l’altro lo spazio che viene dato a disposizione può terminare. Come risolvere se si arriva a questo punto? Semplice….E’ possibile acquistare ulteriore storage 50GB ad esempio vengono venduti al prezzo irrisorio di 99 centesimi mensili mentre se si vuole ancora di più arrivando a 200GB costano al mese 2,99 euro. Il servizio Samsung Cloud permette ad ogni suo utente di vivere sogni tranquilli di avere sempre i dati personali sicuri al 100% su un prodotto Galaxy rubato, danneggiato o nel peggior dei casi perso.

Come faccio a sapere se ho un Account Samsung?

Siete sicuri di aver attivato il vostro account Samsung? Potete comunque verificarlo di persona e il procedimento è semplicissimo. Ciò che dovete fare e prendere il vostro Galaxy S23 e tappare sul display app. Da qui, andate su impostazioni, dunque di seguito cliccate nella scheda generale, scegliete account e optate per account Samsung dall’elenco.

Conclusioni

Il tutorial su come creare un account Samsung su S23 termina qui. Se qualcosa non vi quadra non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

