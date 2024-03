Come scegliere il miglior operatore per la linea mobile

Siamo bombardati di offerte di operatori telefonici, sia per quanto riguarda la linea fissa che quella mobile. In quest’ultimo caso la scelta è molto difficile.

Periodicamente infatti nascono nuovi brand dalle offerte altisonanti per accaparrare quanti più iscritti possibili, con bonus per chi presenta amici e altre promozioni varie in caso di sottoscrizione entro un limite di tempo. Questo dà parecchia concorrenza ad operatori storici come Wind, Tim e Vodafone, per citarne alcuni.

Ma davvero è tutto oro quel che luccica? È meglio affidarsi ai colossi della linea mobile e fissa oppure scegliere un operatore di nuova generazione? Risponderemo a queste domande con una breve guida sull’argomento.

Il migliore operatore per la linea mobile

Quando parliamo di tariffe per la linea mobile, non c’è in realtà un operatore che possiamo giudicare migliore degli altri perché l’esperienza varia in base a diversi fattori, in primo luogo le zone frequentate. Ci sono aree infatti dove c’è più copertura con un determinato operatore, rispetto a un altro. In tal caso la scelta è quasi obbligata, nonostante magari si preferisca risparmiare optando per un altro.

Se il luogo dove abitiamo però ha una copertura ottimale che supporta tutti i gestori, come possiamo scegliere il migliore per noi? Basandoci solo sull’aspetto economico? In realtà bisogna valutare diversi aspetti.

Quando dobbiamo attivare un nuovo numero oppure cambiare offerta, quello della scelta dell’operatore è il dubbio più diffuso. Le offerte di quelli virtuali sono molto allettanti ma c’è poi la stabilità di quelli tradizionali. Ciascuna opzione presenta vantaggi e svantaggi e il modo migliore per decidere è confrontare le tariffe, personalizzando la scelta in base alle proprie esigenze.

Ci sono siti specializzati nel farlo come SOStariffe.it ma in generale ci sono delle cose da sapere. In primo luogo, c’è da dire che gli operatori virtuali non possiedono una propria rete mobile, questo significa che per offrire i servizi devono appoggiarsi su quelli tradizionali, per questo motivo se si opta per un gestore virtuale è opportuno conoscere quale rete utilizza per verificare come questa funziona nella propria zona.

Gli operatori virtuali sono i più scelti dagli utenti per le offerte low cost, tuttavia bisogna fare attenzione perché la velocità di navigazione spesso non è soddisfacente. Questo quindi è il secondo importante aspetto da valutare.

Perché affidarsi agli operatori tradizionali

In linea di massima possiamo dire che l’affidabilità degli operatori tradizionali è imbattibile, anche se non sempre le tariffe mobili sono le più convenienti. Ad ogni modo la stabilità della rete non ha eguali.

Al momento coloro che possiedono una propria rete telefonica in Italia sono: Tim, WindTre, Vodafone e Iliad. Il canone mensile per le tariffe mobili è mediamente più alto rispetto agli operatori virtuali ma i piani sono più completi e appunto, affidabili.

Basti ricordare che queste tariffe lavorano in 5G e supportano le eSim, dettagli che non troviamo nei gestori virtuali. Di solito quindi, optare per brand tradizionali è la soluzione migliore ma per trovare l’offerta giusta bisogna eseguire dei passi: verificare la copertura della propria zona, valutare le caratteristiche delle varie offerte (minuti e giga inclusi) e verificare le condizioni richieste per l’attivazione.