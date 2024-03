Emilio Fede, la sua pensione “non basta”: quanto percepisce il giornalista italiano

Emilio Fede è disperato per l’importo della pensione che percepisce. Già da tempo sta denunciando il fatto di non riuscire ad arrivare a fine mese, ora però è di nuovo polemica.

Il web sta insorgendo contro il popolare giornalista perché in realtà la pensione di Emilio Fede non ha nulla a che vedere con la maggior parte dei cedolini che percepiscono le persone al giorno d’oggi. Fra l’altro in tempi come questi, importi tali sono da considerarsi molto dignitosi, tuttavia l’ex volto del Tg4 sembra molto scontento del trattamento a lui riservato.

Emilio Fede scontento della sua pensione

Per anni è stato uno dei volti simbolo di Rete 4, dove conduceva lo storico telegiornale e dove si è reso protagonista negli anni di gaffe che lo hanno reso un’icona di simpatia. Professionale e con alle spalle tanti anni di esperienza, Emilio Fede è anche un personaggio apprezzato per la simpatia e l’ironia, tuttavia oggi parliamo di lui per un motivo ben diverso.

Non è la prima volta che Emilio Fede parla pubblicamente della sua vita. È tornato a farlo poche settimane fa, in merito a un aspetto drammatico della sua vita. Parlando della sua pensione infatti ha affermato di non riuscire ad arrivare alla fine del mese.

La sua carriera è iniziata tanti anni fa, voluto in televisione dall’ormai defunto amico Silvio Berlusconi. Diventato famoso con i suoi fuori onda dove di certo non le mandava a dire, Emilio Fede non ha mai avuto timore di esprimere sempre la propria opinione. In questo caso però forse avrebbe dovuto tacere, almeno così la pensano tanti utenti che stanno commentando l’ultima notizia che circola sul giornalista, attaccandolo.

Fede si è detto insoddisfatto del trattamento pensionistico a lui riservato dopo anni di onorata carriera. Ma quale cifra percepisce e come mai da tempo si lamenta della pensione?

L’importo della pensione di Emilio Fede

Dopo aver iniziato in Rai, Emilio Fede è approdato in Mediaset, conducendo telegiornali di spicco come appunto quello su Rete 4 di cui per anni è stato il simbolo, ma anche Studio Aperto.

Nonostante la carriera brillante, ha vissuto dei momenti bui in passato, in effetti con il Cavaliere non ha avuto solo una grande amicizia ma anche un destino collegato dal caso Ruby, in merito al quale è stato condannato a 4 anni e 7 medi di reclusione.

Nel 2020 poi fece parlare di sé perché evase i domiciliari per andare a cena in un ristorante e venne arrestato proprio mentre si trovava nel locale. Ora i conti con la legge sono pagati ma Emilio Fede rimane comunque un personaggio controverso e che desta sempre molto interesse. A La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani, ha parlato della sua pensione, criticandola perché a suo dire riceve un importo basso.

Fede ha confessato di trovarsi in un periodo economico difficile: “Prendo 8.000 euro ma non mi bastano. Devo pagare la macchina in leasing, l’autista, la badante, l’affitto, le bollette, la benzina e la cameriera ad ore. Una volta non pagavo nulla, adesso a fine mese non mi avanza nulla”.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato clamore, perché a dirla tutta, non tutti hanno la fortuna di percepire una tale somma.