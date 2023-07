Instant gaming come funziona e cosa è. Oggi in questa nuova guida cercheremo di dare risposta ad uno degli argomenti più ricercati da coloro che amano alla follia il mondo dei videogiochi. Per non perdervi alcun passaggio vi consigliamo vivamente di continuare la lettura senza distrazioni. Pronti ad iniziare lettori di Blogiko?

Instant gaming come funziona e cosa è.

Instant Gaming per chi ad oggi non ne avesse mai sentito parlare non è altro che un ottimo sito di rivendita di codici digitali, consente di procedere all’acquisto di un codice di gioco e riscattarlo su uno store pre-esistente come Origin, Steam ecc… Lo sapevate?

Quanto è affidabile Instant Gaming?

Instant Gaming è affidabile? La risposta è si e anche tanto. Parliamo di una super piattaforma legale al 100% che in questi anni è cresciuta in maniera esponenziale e che ha accordi di massima con nomi importanti come PS5, Xbox, Origin e via dicendo.

Come funziona l’acquisto su Instant Gaming?

Una volta acquistato su Instant Gaming ciò che si desidera come funziona effettivamente? Una volta premuto il tasto apposito acquista ora e quello vai al pagamento, dovrete successivamente selezionare il metodo di pagamento da voi desiderato, che può essere sia quello degli appositi crediti IG che della vostra carta di credito, di debito, postepay, Paypal. Infine non rimane che inserire i dati e tappare sulla voce pagare. Facile vero?

Perché Instant Gaming costa poco?

Terminiamo rispondendo a quest’altra importante domanda: perché Instant Gaming ha un costo cosi irrisori? Procedendo all’acquisto di videogames in quantità enorme e digitalizzandoli, chi lavora per questa piattaforma può risparmiare e non poco sui prezzi dell’inventario fisico, stoccaggio e logistica e, per questo, mettere a disposizione un gioco a un costo estremamente più basso.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Se avete dubbi o domande contattateci.

