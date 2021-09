Companion App Fifa 22 e Web App: guida all’uscita

Companion App Fifa 22 e Web App quando escono? Andiamo a scoprirlo insieme in questo nuovo articolo che siamo sicuri andrà a stuzzicare l’attenzione di tantissimi di voi.

Companion App Fifa 22 e We App: ecco quando debutteranno

Una delle attese più grandi per tutti coloro che amano il titolo calcistico di Fifa è l’uscita della Companion App e Web App. Ci troviamo davanti a strumenti di vitale importanza per giocare alla tanto amata ma anche discussa modalità che prende il nome di Ultimate Team. Detto ciò, le applicazioni di cui vi stiamo parlando consentono di gestire in totale autonomia la propria società su Fut, terminare sfide creazione rosa, fare trading e sono importantissime perchè consentono a chiunque di arrivare all’uscita del videogioco con una rosa già un tantino più forte. Scopriamo nel dettaglio le app in questione.

Iniziamo con l’evidenziare che, salvo imprevisti, la Web App dovrebbe debuttare per prima, al momento i giorni più accreditati sono il 21 o 22 settembre. Per quanto riguarda la Companion App, invece, quella per dispositivi come tablet e smartphone, debutterà un paio di giorni dopo. Una volta uscita la Web App quindi si potrà avere accesso. Basterà collegare il proprio account EA Sports e avere una rosa fondata prima del debutto dell’applicazione e si potrà iniziare quindi quando lo si desidera a gestire la propria compagine.

Una volta avviate la Web App, accessibile tramite qualsiasi browser, ogni utente avrà modo di ricevere uno starter pack dove si avranno giocatori e oggetti abbinati alla nazionalità che opteranno. Ora si può per davvero iniziare a gestire il proprio team, facendo la tradizionale compravendita dei calciatori e terminando come già accennato poco sopra le amatissime sfide creazione rosa, quella base, che possono dare una spinta non indifferente in vista poi del debutto del gioco vero e proprio, quando finalmente si inizierà a giocare sul serio proseguendo con la crescita della propria rosa.

Cosa ne pensate? A voi affidiamo la parola.

