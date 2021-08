Migliori temi WordPress gratis quali sono? Andiamo a scoprirlo insieme in questo nuovo tutorial che siamo certi tornerà utile a tanti di voi. Pronti cari lettori?

Template WordPress gratuiti: quali scegliere? Ecco la nostra personale lista

Prima di scoprire insieme step per step quelli che almeno secondo noi sono considerati i migliori temi gratuiti da utilizzare sul proprio sito o blog con WP c’è da evidenziare un particolare importantissimo che non va assolutamente trascurato per nessuna ragione al mondo. I template WordPress gratuiti, il più delle volte nella maggioranza dei casi, hanno sempre un grosso problema, ovvero: sono pieni zeppi di limiti che ovviamente non ci sarebbero se si acquisterebbe un tema a pagamento nettamente più seguito dagli sviluppatori e aggiornato costantemente.

Detto ciò, se avete per davvero intenzione di personalizzare nel miglior modo possibile un blog WP e progettarlo come avete sempre sognato e desiderato, allora vi consigliamo vivamente di fare affidamento ad un page builder. Se avete a disposizione denaro contato e volete iniziare con un template gratis, di seguito come già detto solo per voi abbiamo scelto i migliori template WP gratuiti di sempre quelli più affidabili e ben visti dal pubblico. Scopriamo insieme quali sono.

Temi WordPress gratuiti: i migliori da scaricare e provare

Blocksy. Ottimo per e-commerce o blog;

Astra. Versione gratuita molto versatile e comoda da utilizzare;

GeneratePress. Ottimo tema per utenti che pretendono sempre il massimo perfetto per chi ama lo stile minimalista;

Ocean WP. Pieno di funzioni gratis e semplicissimo da personalizzare;

Neve. Veloce, leggerissimo e pieno di tempi base dal quale iniziare;

Deep Free. Uno dei migliori da provare a tutti i costi;

Kadence. Un tema molto potente che sta riscuotendo sempre più successo in WP;

Getwid Base. Integrato in maniera perfetta con Gutenberg;

Cusatomify. La versione gratuita di questo template WP è formidabile.

Cosa ne pensate di questi temi gratuiti per Worpress? Li avete già provati? Ne conoscete altri? A voi affidiamo la parola.

Da leggere anche il seguente articolo: Come inserire un articolo in una pagina WordPress

(Visitatori Attuali 8, 1 visite giornaliere)