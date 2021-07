Nella guida di oggi vediamo come inserire un articolo in una pagina WordPress seguendo dei facili e veloci passaggi. Se da poco siete entrati nel mondo online e avete creato un sito e non sapete come fare oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Detto questo, senza troppi giri di parole, vediamo come si inserisce un articolo in una pagina WP senza troppe difficoltà. Pronti cari lettori?

WordPress: come inserire un articolo in una pagina

Quando create un blog o sito che sia, WordPress di suo va a mostrarvi i post nella Home. L’opzione che avete a portata di mano è quelli di farli vedere in una pagina blog, ma tutti, indipendentemente dagli argomenti al quale si fa riferimento.

In poche parole, mostrare i post che volete in una pagina specifica di WP è una procedura meno banale di quanto pare, in particolar modo se poco esperti del mondo WP. Ora qui sotto vedrete le istruzioni da dover mettere in atto, step dopo step.

Come mettere un posto in una pagina WP utilizzando le categorie

Inserire un post di una pagina Wp facendo affidamento alle categorie è il metodo più utilizzato di tutti. Un contenuto di un sito WordPress si va a distinguere in Articoli e pagine. I post vanno ad organizzarsi secondo due tassonomie, ovvero: tag e categorie. Quest’ultime sono definite macroaree dove si vanno ad organizzare i post che si scrivono. I tag invece non sono altro che delle parole trasversali alle categorie, in pratica un tag stesso può essere abbinato a più post appartenenti a categorie diverse.

Categoria come si crea?

Creare una categoria se si ha un sito WordPress contrariamente a quanti pensano è un gioco da ragazzi. E’ facilissimo per chiunque, basta virare la propria attenzione su Articoli, categorie e fare affidamento al lato destro della schermata per poterne creare una nuova.

Inserire un post in una categoria

Manca l’ultimissimo e fondamentale passaggio: abbinare un post WP ad una categoria. Anche in questo caso gli step da seguire sono facilissimi. Andate su:

Articoli-Aggiungi nuovo

Scrivete il post di vostro interesse, successivamente, su colonna destra tappate sulla voce categorie e selezionate la categoria che avete creato in precedenza. Dopo questo passaggio non vi resta altro che pubblicare il post e il gioco è fatto.

Semplice vero? Ovviamente per qualsiasi dubbio o domanda siamo con voi per aiutarvi.

Prima di salutarci, vi elenchiamo anche i migliori plugin da poter utilizzare con WordPress:

Descrizione Sviluppatore Versione di WordPress Installazioni attive Prezzo Akismet Protezione da commenti spam Automattic 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Da 7,50 € al mese All In One WP Security Suite completa per la sicurezza Tips and Tricks HQ 5.0 o versioni superiori Più di 900.000 Gratis Antispam Bee Protezione da commenti spam pluginkollektiv 4.5 o versioni superiori Più di 600.000 Gratis bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors 5.0 o versioni superiori Più di 300.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV 4.6 o versioni superiori Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes 5.4 Più di 1 milione Da 3,50 € al mese Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous 3.0 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP 4.7 o versioni superiori Più di 60.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof 4.8 o versioni superiori Più di 28.000 Da 10,25 € al mese MonsterInsights Analytics MonsterInsights, LLC 4.9 o versioni superiori Più di 2 milioni Da 6,80 € al mese OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster 4.7 o versioni superiori Più di 1 milione Da 7,40 € al mese Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes 4.4 o versioni superiori Più di 10.000 Da 6,80 € al mese Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider 3.5 o versioni superiori Più di 800.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress 4.7 o versioni superiori Più di 100.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited 4.3 o versioni superiori Più di 70.000 Da 24,80 € al mese Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs 4.5 o versioni superiori Più di 50.000 Circa 24,80 € The Events Calendar Calendari The Events Calendar 4.9.14 o versioni superiori Più di 800.000 Da 6,80 € al mese Ultimate Member Area clienti Ultimate Member 5.0 o versioni superiori Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. 3.9 o versioni superiori Più di 1 milione Da 6,80 € al mese WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona 3.3 o versioni superiori Più di 1 milione Circa 41,30 € WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited 4.7 o versioni superiori Più di 30.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited 4.7 o versioni superiori Più di 500.000 Da 2,00 € al mese WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket 5.2 o versioni superiori Più di 1 milione Da 3,40 € al mese WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch 4.2 o versioni superiori Più di 100.000 Da 5,40 € al mese W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid 3.8 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic 3.7 o versioni superiori Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast 5.5 o versioni superiori Più di 5 milio

