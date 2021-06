Come installare template Joomla e come cambiarlo? E’ questo che si domandando assiduamente tutti coloro che hanno intenzione di provare questo fantastico CMS al posto di WordPress. Andiamo a scoprire il tutto in questo nuovo tutorial.

Come installare template su Joomla e come modificarlo: gli step da seguire

Per chi eventualmente non ne fosse a conoscenza, i template permettono di modificare a proprio piacimento il design di un sito realizzato con Joomla andando ad adattarlo al caso di uso di proprio piacimento. Andiamo a vedere come si cambia un tema e come se ne può installare uno nuovo.

Come gli altri CMS più noti che ci sono in circolazione, Joomla permette di modificare l’estetica del blog tramite l’app dei template. L’ultima versione del CMS offre all’utente due app, protostar oppure Beez3. Detto questo, passiamo al sodo e finalmente andiamo a vedere insieme quali sono i passaggi per installare un template o applicarne uno nuovo.

Installare un template su Joomla

Il primo passo da mettere in atto consiste nel fare accesso al portale inserendo le credenziale di amministrazione – Super User -, trovare la voce Estensioni dal menu’ in alto e successivamente fare un tap su Gestione per vedere la schermata estensioni.

I nuovi componenti si possono installare agendo in tre modo diversi, ovvero:

Caricando un qualsiasi file direttamente dal PC locale – installa da file – pacchetto compresso; Indicando un URL specifico – installa da URL -; Copiando semplicemente l’estensione nella cartella che prende il nome di /tmp del blog – installa da cartella, servirà avere tassativamente a portata di mano le credenziali di un client come può essere FileZilla per poter aver accesso -.

Nella maggior parte dei casi l’installazione è meglio farla facendo affidamento al metodo numero uno. Trovate la sezione tema del sito – attenzione a non sbagliare pagina – questo perché la versione del CMS deve essere compatibile al 100% con il template che volete utilizzare. Scelto il tema non vi rimane che fare un tap sul tasto download e il gioco è fatto.

Aggiungere e cambiare un tema su Joomla

Salvate l’archivio ZIP nel PC Locale e fate ritorno alla schermata estensioni. Ora dovete trascinare il file nella zona di color grigio – in alternativa fate un tap sul tasto Carica file ed indicate in maniera corretta l’archivio che avete precedentemente scaricato – ed aspettate la fine della procedura;

Per modificare a tutti gli effetti un template dovete andate su estensioni, temi e dal menu’ dei template disponibili fare un tap sulla piccola stella che rimane vicino al nuovo tema installato;

Tutto facilissimo. Ovviamente per qualsiasi problema domandate.

Infine, prima di salutarci, solo per voi abbiamo elencato tutte le migliori estensioni da provare se si possiede un sito realizzato con Joomla. C’è veramente l’imbarazzo della scelta, ecco l’elenco:

