Twitch Italia: i canali e i twitcher più seguiti (2021)

Twitch Italia è in costante crescita, si stima che ad oggi la piattaforma streaming conti ben 4 milioni di utenti italiani. E stiamo parlando di utenti “attivi” regolarmente su Twitch, e non totali.

Dalle dirette di videogiochi (gameplay) e di eventi fino alla trasmissione di match di eSports, su Twitch sarà veramente difficile annoiarsi.

Probabilmente è la piattaforma streaming più seguita dai giovani, che per la maggior parte si rivelano essere uomini (67%) e studenti (24%). Nel 2020, in Italia, le visualizzazione complessive sono state pari a 133 milioni di ore.

Davvero un bel traguardo per la piattaforma nata 10 anni fa ed acquisita da Amazon nel 2014 per 970 milioni di euro.

Di seguito vi indicheremo i canali di Twitch Italia più seguiti (2021).

Twitch Italia: dati e statistiche

Dati e statistiche sui canali di Twitch Italia che vi forniremo, sono stati tutti elaborati da Buzzoole. La società partenopea è un vero e proprio colosso del settore “Influencer Marketing” e sono anni ormai che si occupa anche delle relative statistiche (sui creator, sui canali, ecc.).

L’Osservatorio Influencer Marketing di Buzzole ha sfornato così due nuove classifiche riguardanti i migliori influencer su Twitch Italia .

La prima si basa sul numero di follower di ogni canale, l’altra invece sui twitcher che hanno ottenuto più visualizzazioni.

I dati sono aggiornati al 13 Marzo 2021.

POW3Rtv – Giorgio Calandrelli

Giorgio Calandrelli è il twitcher italiano più seguito, ritroviamo il suo canale POW3Rtv al primo posto della classifica per Follower per il secondo anno consecutivo.

In questo canale trovere le dirette ed i gameplay del noto twitcher, che si destreggia principalmente tra giochi sparatutto in prima persona (soprattutto Call of Duty: Warzone) e giochi di battaglie come il famosissimo Fortnite.

Follower: 1,43 milioni

ilMasseo – Edoardo Magro

Al secondo posto della classifica per Follower non poteva che esserci Edoardo Magro aka ilMasseo, terzo gamer più importante d’Italia. Il suo influencer score è pari a 97 su 100.

Appassionato di Call of Duty, Fortnite, Destiny 2, Battlefield, Fall Guys e Among US, ha raggiunto il successo grazie alle sue dirette riguardanti un videogioco completamente diverso da quelli appena citati: FIFA 21.

E’ conosciuto soprattutto per il suo linguaggio scurrile, spesso eccessivamente colorito.

Follower: 1,18 milioni

ZanoXVII – Cristiano Spadaccini

Terzo posto nella stessa classifica per Cristiano Spadaccini aka Zano XVII. Ebbene, proprio come accaduto a ilMasseo, anche Zano XVII ha aumentato notevolmente il suo successo grazie alle dirette su FIFA 21.

Le sue live riguardanti i gameplay di FIFA 21 gli hanno fatto fare un notevole balzo in avanti, l’anno scorso infatti era in quinta posizione.

Attualmente risulta essere il settimo gamer pro più importante d’Italia.

Follower: 1,02 milioni

LyonWGFLive – Ettore Canu

Infine, l’ultimo twitcher che vi segnaliamo è Ettore Canu e il suo canale LyonWGFLive. Per quanto riguarda i follower è senza dubbio lontano dai numeri registrati dai twicher che abbiamo citato, ma in compenso è al primo posto nella classifica per visualizzazione.

Soltanto nel periodo Febbraio-Marzo ha racimolato ben 2,58 milioni di views, lasciandosi alle spalle alcuni “mostri” di Twitch come appunto ZanoXVII (2° posto – 2,33 milioni di ore) e POW3Rtv (3° posto – 1,41 milioni di ore).

E c’è da dire che il canale LyonWGFLive è stato aperto solamente nel mese di Gennaio 2021. Si tratta senza dubbio del canale-rivelazione dell’anno.

Follower: 460.081

