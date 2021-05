Samsung Galaxy Book Pro: disponibile il nuovo notebook 2021!

Il Samsung Galaxy Book Pro è l’ultimo gioiellino del colosso sudcoreano, nonché Top di Gamma della linea notebook.

Ebbene, è proprio in questo segmento che Samsung si sta facendo strada proponendo prodotti di qualità, dalle componenti super-performanti e dal design sottile ma compatto.

A dirla tutta il colosso asiatico non è mai stato un leader del segmento “notebook”, ma è da sempre specializzato in produzione di smartphone, tablet, tv, e così via.

Ma con l’uscita di questo modello si intravede che qualcosa sta cambiando, il balzo prestazionale rispetto al modello precedente è più che evidente. Insomma, crediamo che da questa gamma in poi, i notebook Samsung non avranno nulla da invidiare ai modelli competitors.

Di seguito vi indicheremo le caratteristiche tecniche del notebook Samsung Galaxy Book Pro.

Samsung Galaxy Book Pro: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal design di questo Samsung Galaxy Book Pro, senza dubbio accattivante, molto lineare e dall’aspetto super-professionale.

Le sue dimensioni contenute ed il “fattore slim” sono dovuti anche alla Samsung Pro Keyboard integrata, spessa appena 15,4 mm!

Il notebook è disponibile in tre colorazioni diverse, ovvero Mystic Silver, Mystic Navy, Mystic Bronze.

Ma passiamo ora alle componenti interne, il processore di questo notebook è un potente Intel Core 11a di ultima generazione.

La RAM è da 32 GB, mentre lo storage è di tipo SSD ed è pari a 1 TB.

Grandi novità invece sul fronte del display, assolutamente superiore rispetto a quello installato sul modello “standard” (non Pro). In questo caso si tratta di un AMOLED con risoluzione Full HD, compatibile con tecnologia VESA Display HDR 500.

Il notebook Samsung Galaxy Book Pro viene venduto in due differenti versioni, una con display da 13,3 pollici l’altra invece con display da 15,6 pollici.

Completo anche dal punto di vista della connettività, presenti Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, porte USB-C, Bluetooth 5.1, e infine non poteva mancare la tecnologia 5G.

Il device è dotato anche di camera “frontale” da 720p e doppio microfono integrato. Presente anche il lettore di impronte digitali e supporto per la S-Pen.

Infine per il sistema operativo, possibile scegliere tra Windows 10 Home o Pro.

Prezzo e Opinioni

Il notebook Samsung Galaxy Book Pro è disponibile per l’acquisto dal 14 Maggio 2021. Per qualche settimana però rimarrà disponibile solo sullo store ufficiale Samsung, per poi essere distribuito anche alle catene di elettronica, negozi e così via.

Poniamo il modello Pro in una fascia di prezzo media, dato che supera di pochissimo il costo medio di un normale notebook. Ovviamente a seconda della versione scelta pagherete un determinato prezzo.

Crediamo però, che in tutti i casi, valga assolutamente la cifra richiesta. Il rapporto qualità/prezzo è senza dubbio elevato, stavolta Samsung ci ha davvero stupito.

Per non parlare della versione Pro 360, che presenta uno schermo rotabile ed è uno dei convertibili 2 in 1 più leggeri e potenti attualmente presenti sul mercato.

La nuova linea di notebook Samsung è promossa a pieni voti!

Se ti interessano ulteriori info sui prodotti della serie Galaxy, ti consigliamo di leggere anche: “Samsung Galaxy: eventi unpacked, road map, calendario 2021”.

