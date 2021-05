Migliori plugin WordPress 2021: la lista completa

Migliori plugin WordPress 2021. Se avete da poco creato un sito in WordPress e non sapete minimamente su quali plugin puntare, oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. Come da titolo, infatti, a seguire vedremo un elenco davvero completo a 360 gradi di tutti i plugin che nn devono mai mancare. Pronti cari lettori a scoprirne di più?

Migliori plugin WordPress 2021 da non farsi assolutamente mancare

WordPress, ad oggi considerato a tutti gli effetti uno dei migliori open source presenti in circolazione, è una delle soluzioni più intriganti di gestione dei contenuti. Un CMS che con il passare degli anni grazie a costanti aggiornamenti si è migliorato sempre più scardinando senza alcun problema la concorrenza, fra tutti Joomla. Detto questo, grazie a questo open source è possibile usufruire di una miriade di plugin avviando in questo modo un sito Internet o blog dal design accattivante, anche se nel campo si hanno poche conoscenze. La popolarità di quello che un tempo veniva denominato un semplice software per siti, e che oggi prosegue a differenziarsi grazie alle numerose funzionalità che mette a disposizione, è dovuta soprattutto alla vasta gamma di plugin che si possono installare in tutta facilità e immediatezza.

Fatta questa premessa, a voi una prima lista di Plugin WordPress che non vi devono mancare per nessuna ragione al mondo.

Descrizione Sviluppatore Versione di WordPress Installazioni attive Prezzo Akismet Protezione da commenti spam Automattic 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Da 7,50 € al mese All In One WP Security Suite completa per la sicurezza Tips and Tricks HQ 5.0 o versioni superiori Più di 900.000 Gratis Antispam Bee Protezione da commenti spam pluginkollektiv 4.5 o versioni superiori Più di 600.000 Gratis bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors 5.0 o versioni superiori Più di 300.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV 4.6 o versioni superiori Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes 5.4 Più di 1 milione Da 3,50 € al mese Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous 3.0 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP 4.7 o versioni superiori Più di 60.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof 4.8 o versioni superiori Più di 28.000 Da 10,25 € al mese MonsterInsights Analytics MonsterInsights, LLC 4.9 o versioni superiori Più di 2 milioni Da 6,80 € al mese OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster 4.7 o versioni superiori Più di 1 milione Da 7,40 € al mese Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes 4.4 o versioni superiori Più di 10.000 Da 6,80 € al mese Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider 3.5 o versioni superiori Più di 800.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress 4.7 o versioni superiori Più di 100.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited 4.3 o versioni superiori Più di 70.000 Da 24,80 € al mese Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs 4.5 o versioni superiori Più di 50.000 Circa 24,80 € The Events Calendar Calendari The Events Calendar 4.9.14 o versioni superiori Più di 800.000 Da 6,80 € al mese Ultimate Member Area clienti Ultimate Member 5.0 o versioni superiori Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. 3.9 o versioni superiori Più di 1 milione Da 6,80 € al mese WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona 3.3 o versioni superiori Più di 1 milione Circa 41,30 € WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited 4.7 o versioni superiori Più di 30.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited 4.7 o versioni superiori Più di 500.000 Da 2,00 € al mese WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket 5.2 o versioni superiori Più di 1 milione Da 3,40 € al mese WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch 4.2 o versioni superiori Più di 100.000 Da 5,40 € al mese W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid 3.8 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic 3.7 o versioni superiori Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast 5.5 o versioni superiori Più di 5 milio

Tutti i plugin che vi abbiamo riportato poco sopra sono fra i più utilizzati in assoluto da tutti coloro che possiedono un sito o blog progettato con il CMS WordPress. Le estensioni utili si vanno ad installare in maniera veloce e vanno ad ampliare la piattaforma con una marea di funzioni tutte da provare: la selezione delle estensioni è vasta si parte dall’ottimizzazione del sito sui motori di ricerca fino ad arrivare a plugin per i social, sicurezza e molto altro.

Altra lista di plugin interessanti sono (Qualche plugin può essere ripetuto):

1) Yoast SEO

2) BackupBuddy

3) WordPress Backup to Dropbox

4) iThemes Security

5) Anti-Malware Security

6) Akismet

7) Contact Forms & Website Analytics by HubSpot (Leadin)

8) Contact Form 7

9) WP Super Cache

10) WP Maintenance Mode

11) Google Analytics by MonsterInsights

12) BuddyPress

13) Shareaholic

14) Visual Composer per WordPress

15) WP-PostViews

16) Redirection

17) Subscribe To Comments Reloaded

18) Easy Digital Downloads

19) WooCommerce

20) WP-Polls

21) Breadcrumb NavXT

22) Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)

23) WordPress Mobile Pack

24) Editorial Calendar

25) JustLanded

26) WP Google Maps

27) Booking Calendar

Plugin come installarlo

Iniziamo con il sottolineare che ci sono due facilissimi modi per procedere all’installazione di un plugin WP agendo direttamente dalla zona amministrazione del vostro blog. Per quanto concerne i plugin gratis, andate su Plugin – aggiungi nuovo e cercate il nome del plugin che avete intenzione di installare sul vostro blog. Niente di particolarmente complicato.

Arrivati a questo punto date uno sguardo con la massima attenzione ai risultati per essere certi al 100% di effettuare il download del plugin che veramente vi interessa dunque successivamente fate un tap sul tasto installa. Una volta che il plugin viene installato correttamente, dovrete abilitarlo seguendo dei facili e rapidi step.

Installazione Plugin di amp

Se avete scaricato un plugin da caricare sul vostro sito WP in un file zip, ecco come si installa:

da caricare sul vostro sito WP in un file zip, ecco come si installa: Virate la vostra attenzione su plugin, poi aggiungi nuovo e di conseguenza fate un tap sul tasto carica plugin nella parte alta;

WordPress fin da subito vi farà vedere una pagina dove potete caricare il file zip del plugin che avete scelto. Basta fare un tap sul tasto scegli file e il gioco è fatto, trovare il file zip sul PC e dunque fare un tap sul tasto installa ora;

A questo punto WP caricherà il file del plugin sul vostro blog, lo estrarrà in totale autonomia e lo installerà. Una volta che l’installazione è arrivata al termine, mostrerà un messaggio di avvenuta installazione con un link mirato per poter attivare il plugin.

Detto questo, anche se può sembrare sconto, è bene evidenziare che per poter iniziare ad utilizzare un plugin WordPress serve prima attivarlo.

Template per riuscire ad adattare nel miglior modo un plugin

Ovviamente per adattare perfettamente un plugin va fatta anche la scelta accurata del tema da installare sul proprio blog o sito. Quale scegliere quindi? Scopriamolo insieme grazie ad una lista accurata scelta da noi:

Davvero tanti i temi come avete avuto modo di vedere voi stesso. Ogni template che vi abbiamo elencato qui sopra risulta essere fra più scaricati e apprezzati in assoluto da chi ad oggi utilizza il CMS WordPress. Vedrete che il vostro blog verrà perfetto installando uno dei temi da noi consigliati. I template in questione, almeno secondo una nostra opinione personale, sono perfetti e si aggiornano con continuità grazie al rilascio di aggiornamenti mirati da parte degli sviluppatori. Non aspettate oltre e provate il tema che più vi interessa e i plugin che più vi intrigano.

Conclusioni

Abbiamo visto i migliori plugin da utilizzare su WordPress e i template che vengono ritenuti i migliori per ospitare qualunque plugin. Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra lasciando un messaggio qui sotto.

Da leggere anche: Keliweb il cloud hosting service provider italiano con mille risorse

(Visitatori Attuali 13, 1 visite giornaliere)