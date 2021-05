Migliori giovani talenti Football Manager 2021 quali sono? E’ questo che si domandano moltissimi videogiocatori che amano follemente il gioco calcistico manageriale più amato di tutti i tempi. Andiamo a scoprirlo insieme in questa nuova guida.

L’elenco dei migliori talenti Under 20 che si possono trovare sul titolo Football Manager 2021 divisi per ruolo sono davvero tanti, senza troppi rigiri di parole si può benissimo dire che c’è l’imbarazzo della scelta.

Per chi eventualmente non lo avesse mai sentito nominare, Football Manager 2021 non è altro che l’ultimo capitolo del videogames manageriale di calcio più famoso in tutto il mondo. Intraprendere l’avventura di allenatore vero e proprio di un club è un qualcosa di fenomenale per questo serve anche saper dare caccia a nuovi talenti per cominciare nel miglior modo il gioco e poter ambire per qualcosa di importante all’interno del gioco.

Nella lista che vi proporremo nelle prossime righe vedrete tanti volti noti, ma anche molte perle di qualità nascoste dentro un database enorme: una lista che vi consigliamo di tenere ben conservata dal quale prendere i giocatori che ritenete migliori per fare il decisivo salto di qualità e portare la squadra a vincere più trofei possibili.

Iniziamo la lista con i migliori estremi difensori da acquistare cosi da avere la massima sicurezza fra i pali. Diversi i nomi, quelli che noi personalmente vi consigliamo sono i seguenti:

Giocatore Età* Nazionalità Club Alejandro Iturbe 16 Spagna Atletico Madrid Gabriel Brazao 18 Brasile Real Oviedo Gavin Bazunu 18 Irlanda Rochdale Alessandro Russo 19 Italia Entella Lucas Canizares 18 Spain Real Madrid Mikki van Sas 16 Olanda Manchester City Francisco Gomez 16 Argentina Racing Club Maarten Vandevoordt 18 Belgio Genk Ivan Martinez 18 Spagna Osasuna (‘Atletico Pamplona’) Manuel Gasparini 18 Italia Udinese Illan Mesller 20 Francia Leeds

Dopo aver visto l’elenco dei migliori portieri, a seguire vi proponiamo la lista dei difensori più forti da avere assolutamente in rosa se si vuole avere un reparto difensivo insuperabile:

Giocatore Età* Nazionalità Club Ozan Kabak 20 Turchia Schalke Marash Kumbulla 20 Albania Roma Ki-Jana Hoever 17 Olanda Liverpool Andrea Papetti 18 Italia Brescia Eric Garcia 19 Spagna Manchester City Ethan Ampadu 19 Galles Sheffield United Sergino Dest 20 USA Barcellona Sebastian Walukiewicz 20 Polonia Cagliari Matteo Lovato 20 Italia Verona Rayan Ait-Nouri 19 Francia Wolverhampton Jonathan Panzo 20 Inghilterra DIgione Max Aarons 20 Inghilterra Norwich City Sepp van den Berg 17 Olanda Liverpool Timothee Pembele 18 Francia Paris Saint-Germain Ethan Laird 18 Inghilterra Manchester United Matthijs de Ligt 20 Olanda Juventus Jean-Clair Todibo 20 Francia Benfica Nicolo Armini 19 Italia Lazio William Saliba 19 Francia Arsenal

Come visto per la difesa ci sono tantissimi nomi interessanti. Ovviamente in base ai vostri gusti la scelta spetta solamente a voi.

Passiamo ora ai centrocampisti. Anche in questo caso i nomi sono tanti. Troverete giocatori di massima affidabilità. L’elenco completo stilato solo per voi:

Giocatore Età* Nazionalità Club Lee Kang-in 19 Sud Corea Valencia Heorhiy Tsitaishvili 18 Ucraina Dynamo Kiev Takefusa Kubo 19 Giappone Villarreal Nicolò Rovella 18 Italia Genoa Luis Florentino 20 Portogallo Monaco Sergio Gomez 19 Spagna Huesca Ryan Gravenberch 18 Olanda Ajax Domink Szoboszlai 20 Ungheria Red Bull Salzburg Hugo Felix 16 Portogallo Benfica Sandro Tonali 20 Italia Milan Phil Foden 20 Inghilterra Manchester City Marco Kana 17 Belgio Anderlecht Dennis Lutke-Frie 17 Germania Borussia Dortmund Joris Chotard 18 Francia Montpellier Oliver Skipp 19 Inghilterra Norwich Ousmane Diakite 20 Mali Red Bull Salisburgo Tiago Dantas 19 Portogallo Bayern Monaco Eduardo Camavinga 18 Francia Rennes Xavi Simons 17 Olanda Paris Saint-Germain Gavi 15 Spagna Barcellona Vitor Ferreira 20 Portogallo Wolverhampton Pierre Dwomoh 16 Belgio Genk Nohan Kenneh 17 Inghilterra Leeds United Alessio Riccardi 19 Italia Pescara Hamed Junior Traore 20 Costa D’Avorio Sassuolo Ilaix Moriba 17 Guinea Barcelona Eljif Elmas 20 Macedonia Napoli Hannibal Mejbri 17 Francia Manchester United Angel Gomes 20 Inghilterra Boavista

A voi invece i centravanti da non farsi assolutamente scappare se si vuole avere un reparto offensivo che faccia paura a qualsiasi avversario e difesa:

Giocatore Età* Nazionalità Club Joao Felix 20 Portogallo Atletico Madrid Erling Haaland 20 Norvegia Borussia Dortmund Jadon Sancho 20 Inghilterra Borussia Dortmund Francisco Trincao 20 Portogallo Barcellona Ferran Torres 20 Spagna Manchester City Pedri 17 Spagna Barcellona Vinicius 20 Brasile Real Madrid Dejan Kulusevski 20 Svezia Juventus Giovanni Reyna 17 USA Borussia Dortmund Mason Greenwood 18 Inghilterra Manchester United Rodrygo 19 Brasile Real Madrid Alexander Isak 20 Svezia Real Sociedad Callum Hudson-Odoi 19 Inghilterra Chelsea Joshua Zierkzee 19 Olanda Bayern Monaco Antony 20 Brasile Ajax Ansu Fati 17 Spagna Barcelona Facundo Pellistri 18 Uruguay Manchester United Tete 20 Brasile Shakhtar Donetsk Curtis Jones 19 Inghilterra Liverpool Nico Serrano 17 Spagna Athletic Bilbao Jaume Cuellar 18 Bolivia SPAL Bryan Gil 19 Spagna Eibar Wilfried Gnonto 16 Italia Zurigo Rayan Cherki 16 Francia Lyon MIguel Baeza 20 Spagna Celta Vigo Thiago Almada 19 Argentina Velez Emanuel Vignato 19 Italy Bologna Naci Unuvar 17 Olanda Ajax Sebastiano Esposito 18 Italy SPAL Harvey Elliott 17 Inghilterra Blackburn

Come visto sono diversi i giocatori sui quali puntare all’inizio dell’avventura di Football Manager 2021. Cosa importantissima da sottolineare è che l’età che vedete nell’elenco è quella indicata da inizio gioco.

Oltre ai giocatori che vi abbiamo elencato in massa poco sopra, ovviamente all’interno del database di Football Manager 2021 ci sono i campioni veri e propri da non lasciarsi assolutamente scappare. Ad esempio si parte da Cristiano Ronaldo fino ad arrivare a Leo Messi e via dicendo. Detto questo, scopo chi sono i migliori giocatori da non lasciarsi scappare:

Lionel Messi – Val: 98

Cristiano Ronaldo – Val: 97

Kevin De Bruyne – Val: 94

Robert Lewandowski – Val: 91

Harry Kane – Val: 91

Neymar – Val: 91

Kylian Mbappé – Val: 91

Virgil van Dijk – Val: 90

Mohamed Salah – Val: 90

Sadio Mané – Val: 90

Sergio Aguero – Val: 89

Karim Benzema – Val: 89

Manuel Neuer – Val: 88

Eden Hazard – Val: 88

Jan Oblak – Val: 88

Antoine Griezmann – Val: 88

Sergio Ramos – Val: 87

Marc-Andrè Ter Stegen – Val: 87

Il calciatore con la valutazione più alta è Messi. Il resto dei giocatori in lista sono ugualmente forti anche se per averli tutti bisogna disporre di una cifra molto elevata.

Giovani più forti e con più potenziale quali sono?

A seguire una lista completa dei 20 giovani più forti in assoluto con un potenziale senza eguali:

Kylian Mbappé – Val: 91 – Pot: 98

Matthijs De Ligt – Val: 81 – Pot: 93

Trent Alexander-Arnold – Val: 80 – Pot: 89

Erling Haaland – Val: 80 – Pot: variabile fino a 100

Jadon Sancho – Val: 79 – Pot: 89

Joao Felix – Val: 79 – Pot: 88

Gianluigi Donnarumma – Val: 78 – Pot: 93

Christian Pulisic – Val: 78 – Pot: 85

Martin Ødegaard – Val: 78 – Pot: 89

Achraf Hakimi – Val: 77 – Pot: 85

Kai Havertz – Val: 77 – Pot: 90

Dejan Kulusevski – Val: 76 – Pot: variabile fino a 100

Victor Osimhen – Val: 75 – Pot: 84

Nicolò Zaniolo – Val 75 – Pot: 88

Phil Foden – Val: 75 – Pot: 88

Mason Mount – Val: 75 – Pot: 84

Alexander Isak – Val: 75 – Pot: 83

Jules Koundé – Val: 74 – Pot: 84

Ansu Fati – Val: 74 – Pot: variabile fino a 100

Alessandro Bastoni – Val: 73 – Pot: 85

Se nel vostro club non avete una grossa quantità di denaro, se volete cominciare l’avventura su Football Manager 2021 con una squadra piccola e meno soldi, vediamo i giovani più interessanti del gioco. Tutti hanno un basso overall iniziale, ma estremamente low-cost e con un potenziale di crescita enorme.

Maarten Vandevoordt – Pot: 84

Manuel Gasparini – Pot: 83

Mikki van Sas – Pot: 83

Illan Meslier – Pot: 83

Alejandro Iturbe – Pot: 82

Matheus Donelli – Pot: 81

Ivan Martinez – Pot: 80

Matek Kovar – Pot: 80

Alessandro Russo – Pot: 80

Diogo Costa – Pot: 79

Nuno Mendes – Pot: 86

Noah Katterback – Pot: 86

Owen Wijndal – Pot: 85

David De la Vibora – Pot: 85

Juan Miranda – Pot: 84

Max Aarons – Pot: 86

Reece James – Pot: 86

Tomas Esteves – Pot: 83

Rodrigo Pinheiro – Pot: 82

Malo Gusto – Pot: 82

Difensori centrali con grande potenziale

Josko Gvardiol – Pot: 88

Jean-Clair Todibo – Pot: 87

Marash Kumbulla – Pot: 87

Nehuen Perez – Pot: 85

Ethan Ampadu – Pot: 84

Eduardo Camavinga – Pot: 91

Pipi – Pot: 89

Ilaix Moriba – Pot: 88

Vitor Ferreira – Pot: 88

Ryan Gravenberch – Pot: 87

Mickael Cuisance – Pot: 87

Pierre Dwomoh – Pot: 86

Carles De Ketelaere – Pot: 86

Eljif Elmas – Pot: 86

Sergio Gomez – Pot: 85

Ali sinistre e ali destre

Jadon Sancho – Pot: 91

Curtis Jones – Pot: 89

Ansu Fati – Pot: 89

Shola Shoretire – Pot: 86

Jens Petter Hauge – Pot: 86

Francisco Trincao – Pot: 87

Emanuel Vignato – Pot: 85

Savio – Pot: 85

Pedro Neto – Pot: 84

Facundo Pellistri – Pot: 83

Pedri – Pot: 92

Joao Felix – Pot: 91

Phil Foden – Pot: 90

Naci Unuvar – Pot: 90

Dejan Kulusevski – Pot: 89

Mason Greenwood – Pot: 90

Erling Haaland – Pot: 90

Sebastiano Esposito – Pot: 97

Alexander Isak – Pot: 87

Evanilson – Pot: 86

Joshua Zirkzee – Pot: 86

Luis Carbonell – Pot: 85

Fabio Silva – Pot: 85

Dusan Vlahovic – Pot: 85

Wilfried Gnonto – Pot: 85

Conclusioni

Con la guida odierna dedicata a Football Manager 2021 speriamo vivamente di avervi dato qualche importante dritta sui giocatori da acquistare. Se conoscete qualche altro fuoriclasse non esitate a comunicarcelo cosi da poterlo aggiungere alla folta lista preparata per voi.

Infine, per qualsiasi dubbio o domanda siamo a vostra completa disposizione. Scriveteci lasciando un messaggio qui sotto.

