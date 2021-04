Se stai cercando i migliori smartphone Android sotto i 200 euro, sei nel posto giusto!

In questa guida ti indicheremo i device più intriganti e performanti per la fascia di prezzo indicata. Ovviamente non si tratta di device top di gamma, ma di smartphone di fascia media.

Alcuni di loro però presentano caratteristiche molto interessanti (es. 5G, quadrupla fotocamera, ecc.) spesso presenti solo in modelli di fascia alta.

Di seguito vi indicheremo i migliori smartphone Android sotto i 200 euro.

Motorola Moto G 5G

Il primo tra i migliori smartphone Android sotto i 200 euro che vi segnaliamo è il Motorola Moto G 5G. A nostro avviso si tratta del miglior medio gamma presente sul mercato, per questa fascia di prezzo.

Uscito a Dicembre 2020, si tratta di uno smartphone davvero sorprendente. Bello il design e l’inedita doppia fotocamera frontale ospitata sul notch a doppia foratura.

Il processore è un ottimo Qualcomm Snapdragon 765 octa-core, che garantisce prestazioni eccezionali. Il SoC sarà “accompagnato” da 4 GB di RAM, e 64 GB di storage (la memoria interna è espandibile).

Il display è un IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2340 pixel.

Il pezzo forte di questo device è il suo comparto fotocamere, presente quadrupla fotocamera posteriore (48 + 8 + 5 + 2 megapixel) e doppia camera anteriore (16 + 8 megapixel). Registra video in 4k fino a 30 fps.

Il sistema operativo è Android 10, il device è dotato di tecnologia 5G.

Poco X3

Senza dubbio, fra i migliori smartphone Android sotto i 200 euro, trova posto lo smartphone Poco X3. Si tratta di un device realizzato dal brand di proprietà di Xiaomi, che offre elevate prestazioni ad un prezzo più che accessibile.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 732G octa-core, che sarà supportato da ben 6 GB di RAM, e 128 GB di storage (la memoria è espandibile).

Il display è un IPS LCD da 6,67 pollici, con risoluzione 1080 x 2400.

Ottimo il comparto multimediale, composto da quadrupla fotocamera posteriore (64 + 13 + 2 + 2 megapixel) e selfie camera anteriore (da ben 20 megapixel). Registra video in 4k fino a 30 fps.

Unica pecca, non ha il 5G. Ma d’altronde per il prezzo richiesto è anche giusto che sia così.

Il sistema operativo è Android 10, interfaccia MIUI 12.

Redmi Note 9T

Il Redmi Note 9T è uno smartphone sorprendente, ed è uno dei pochi dotato di tecnologia 5G (per questa fascia di prezzo).

Il processore è un eccellente Dimensity 800U Media Tek octa-core (2 x 2.4 GHz + 6 x 2.0 GHz), la RAM è da 4G, mentre lo storage è da 128 GB (la memoria interna è espandibile).

Il diplay è un IPS LCD con risoluzione da 1080 x 2340 pixel, con refresh rate da 60 Hz.

Non male il comparto fotocamere, composto da tripla fotocamera posteriore (48 + 2 + 2 megapixel) e selfie camera anteriore (da 13 megapixel). Registra video in 4k a 30 fps.

Il sistema operativo è Android 10, con interfaccia MIUI 12.

