Come fare crediti Fifa 21: come avere un squadrone in Ultimate Team

Come fare crediti Fifa 21, come fare una super squadra in Ultimate Team? Sono queste le due domande più gettonate da coloro che utilizzano costantemente il titolo calcistico di tutti i tempi. Andiamo a scoprirne di più in questa nuova guida.

Come fare crediti Fifa 21 e avere una squadra competitiva

Ultimate Team di Fifa 21 è una delle modalità più utilizzate in assoluto ed è fondamentale sapere come gestire i soldi a disposizione per la compravendita o più semplicemente per procedere all’acquisto di carte utili da utilizzare in game. Ora qui sotto vedremo passo per passo come si guadagnare nel miglior modo possibile su Fifa Ultimate Team.

Fifa 21 guadagnare crediti: metodo numero uno

Iniziamo con la tecnica che prende il nome di sniping. Ci troviamo davanti ad un metodo che consente, attraverso update costanti, l’acquisto ad un prezzo deciso dallo stesso videogiocatore. Tanto per capirci: nel mercato si deve scegliere il giocatore di proprio interesse, trovate il tutto attraverso la ricerca il prezzo minimo in compra ora a cui viene ceduto in grandi quantità. Dalla cifra che sbuca fuori bisogna settare un costo più basso e va cominciata la ricerca.

Arrivati fino a qui, servirà procedere all’acquisto il più rapidamente possibile prima che al posto vostro lo facciano altri. Una volta fatto servirà fare ritorno indietro e rifare il tutto andando ad aggiornare i requisiti.

Compravendita Fifa 21: metodo numero due

Su Fifa 21 per acquistare giocatori senza spendere una montagna di crediti ci sono diverse strategie, ma 2 solo sono ben precise e particolari.

La prima strategia riguarda le aste, servirà dare uno sguardo al costo minimo a cui è venduto un vostro calciatore e poi andare a proporre un prezzo ancora più basso in base al denaro che si ha in possesso, ovvero:

Sopra i 60.000 crediti, settare un costo di almeno 300 crediti;

Fra 150000 crediti e 60.000 crediti, settare un costo massimo di 250 crediti;

Meno di 15.000 crediti, settare un costo massimo di 100 crediti inferiore.



Il principio è ben preciso. Tutto va a basarsi in particolar modo sull’acquisto di un numero elevato di carte. Il guadagno può sembrare misero, ma per il genere di compravendita consigliata sopra non è poco fidatevi.

Conclusioni: guadagnare denaro su Fifa 21 Ultimate Team

Una volta scelto il metodo che più vi attira, servirà vendere le carte acquistate al costo minimo che avete visto prima di cominciare. Questo passaggio vi consentirà di guadagnare crediti utili per realizzare la squadra che avete sempre sognato, oppure denaro da poter reinvestire per fare compravendita e aumentare ulteriormente gli introiti.

