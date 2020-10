Samsung Galaxy Z Flip si aggiorna: ufficiali le patch di sicurezza di ottobre 2020

Share 0 Share Share

La casa produttrice Samsung quando si tratta di rilasciare aggiornamenti per i suoi smartphone non si smentisce mai. Di recente, infatti, il colosso coreano ha iniziato il rilascio di un nuovo update di sicurezza per quanto concerne il suo buon e caro Samsung Galaxy Z Flip. Andiamo ad analizzare il tutto.

Il dispositivo pieghevole dell’azienda coreana ha iniziato dunque ad aggiornarsi alle nuove patch di sicurezza di ottobre 2020 rilasciate da Google.

Il firmware può essere identificato grazie alla seguente numerazione: (F700FXXU”BTJ3)

Infine, prima di salutarci, ricordiamo l’ottima scheda tecnica del Galaxy Z Flip:

Schermo principale: Dynamic AMOLED flessibile “Infinity Flex” da 6,7″, FHD+ 1080p con rapporto 22:9 (2.636 x 1080 pixel), rivestimento Ultra-Thin Glass

Schermo secondario: Super AMOLED con Always-On, 1,06″, 300 x 116 pixel, rivestimento Gorilla Glass 6

SoC: Qualcomm Snapdragon 855 Plus

RAM: 8 GB

Archiviazione interna: 256 GB, non espandibile

Fotocamera posteriore doppia:

Principale da 12 MP dual pixel, apertura f/1,8

Grandangolo da 12 MP a 123°, f/2,2

Flash LED, HDR 10+, OIS, video MAX 4K@60FPS

Fotocamera frontale: 10 MP, apertura f/2,4, autofocus, supporto comandi vocali per selfie, video MAX 4K@30FPS

Batteria: 3.300 mAh (capacità combinata tra due batterie), 15 W ricarica rapida, Qi wireless 9 W

Bluetooth 5, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

Scanner di impronte digitali laterale, riconoscimento del volto

Altoparlante mono “By AKG”

Peso: 183 g

Dimensioni: 87,4 x 73,6 x 15,4 mm da chiuso | 167,9 x 73,6 x 7,2 mm da aperto

Colorazioni: nero e viola

Android 10 con personalizzazione Samsung One UI 2.1

