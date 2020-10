Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna: debutta la nuova One UI 2.5

Share 0 Share Share

Samsung Galaxy Note 9 in queste ultime ore si è ufficialmente aggiornato. Andiamo ad analizzare il tutto passo per passo.

L’ex dispositivo di punta di Samsung ha iniziato a ricevere il nuovo ed importante aggiornamento che introduce la nuova One UI 2.5 dalla Germania. La build è la seguente: N960FXXU6FTJ3.

Il resto delle principali novità sono:

Supporto alla connettività senza fili per DeX

Patch di sicurezza di ottobre 2020;

La modalità video Pro è stata rinnovata

Funzioni nuove per Tastiera Samsung e Messaggi e molto altro

Infine, ora come ora non sappiamo quando il nuovo update per Galaxy Note 9 verrà rilasciato anche qui da noi. Sicuramente ci vorranno un paio di giorni massimo qualche settimana. Appena avremo notizie a riguardo vi aggiorneremo subito con un altro articolo. Restate sintonizzati con noi.

