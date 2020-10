Offerta GB Wind-Tre: 200GB per fine ottobre, ecco chi ne può usufruire

Share 0 Share Share

Offerta GB Wind-Tre. Wind-Tre è fra i migliori gestori di telefonia mobile presenti in circolazione. Dopo un inizio balbettante l’operatore man mano ha iniziato a farsi strada nel settore e sta riscontrando sempre più successo merito soprattutto alle ottime promozioni proposte a prezzi estremamente vantaggiosi.

Fatta questa premessa, è importante sottolineare che per questo fine mese di ottobre il gestore Wind-Tre sta proponendo una delle sue più allettanti proposte, ovvero: Unlimited 200 Special Edition. Scopriamo insieme cosa offre e quanto costa.

Pagando al mese la cifra di 29,99 euro, le caratteristiche offerte sono le seguenti:

Con la formula Easy Pay e 5G Ready e si possono avere chiamate, 200 SMS e 200 GB senza alcun limite di velocità.

Per quanto riguarda l’attivazione il costo è di 9,99 euro per nuovi clienti e 19,99 per chi è già cliente. Questo vuol dire che la promozione almeno per il momento è disponibile per tutti. Che state aspettando ad attivarla?

