Samsung Galaxy A9 nuovo aggiornamento rilasciato: ufficiali le patch di sicurezza di agosto 2020

Fra le tante case produttrici in circolazione una delle più attive in assoluto per quanto concerne il rilascio di aggiornamenti di sicurezza è sicuramente la casa produttrice Samsung.

L’azienda coreana pur di tenere sicuri i propri terminali si sta dando parecchio da fare. Detto questo, i possessori del buon e caro Samsung Galaxy A9 saranno entusiasti di sapere che il dispositivo da qualche ora ha iniziato ad aggiornarsi ricevendo le nuove patch di sicurezza di agosto 2020. Andiamo ad analizzare tutto nel dettaglio.

Il Samsung Galaxy A9 ha quindi iniziato ad aggiornarsi alle ultime patch di sicurezza di agosto 2020 rilasciate da Google.

La build può essere identificata grazie alla numerazione seguente: A920FXXS4CTH1.

Ricordiamo, per chi eventualmente non conoscesse il terminale di Samsung, le ottime specifiche tecniche presenti a bordo:

Ampio schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,3”, 1080×2220 pixel

Processore Qualcomm SDM660 octa core (quad core 2,2 GHz + quad core 1,8 GHz)

Memoria: 6GB di RAM e 128GB di storage interno espandibile tramite MicroSD sino a 512GB

Fotocamera posteriore quadrupla e Fotocamera principale: 24 MP AF, F1.7

Teleobiettivo: zoom ottico 2X, 10 MP AF, F2.4

Ultra-grandangolo: 120°, 8 MP, F2.4

Profondità di campo: 5 MP, F2.2

Fotocamera anteriore: 24MP, F2.0

Dimensioni: 162,5 x 77 x 7,8 mm

Peso: 183 grammi

Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo)

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 MIMO, Bluetooth v 5.0 (LE fino a 2 Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – la copertura per Galileo e BeiDou può essere limitata

Rete: 3CA, LTE Cat.9

Sensori: accelerometro, sensore di impronte digitali, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luce RGB​

