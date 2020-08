Samsung Galaxy Note 20 prezzi di tutte le varianti che debutteranno

Share 0 Share Share

Samsung Galaxy Note 20 prezzi di ogni variante che verrà commercializzata. E’ questo quanto emerso in rete da qualche ora. Cerchiamo di capirne di più.

Online nel corso delle ultime sono trapelati i possibili costi dei tanto attesi Note 20 di casa Samsung. I prezzi dovrebbero essere i seguenti:

Samsung Galaxy Note 20 LTE a 999 euro

Samsung Galaxy Note 20 5G a 1.099 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256 GB a 1.349 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 512 GB a 1.449 euro.

A rivelarli è stato il popolare leaker chiamato Ishan Agarwal. Parliamo di costi che dovrebbero essere presenti in Europa.

Ricordiamo, infine, che il debutto in India dei Note 20 è atteso per il 28 agosto. La data di annuncio sul territorio europeo, invece, dovrebbe essere fissata per qualche giorno dopo.

Chi di voi sta aspettando con trepidazione i nuovi Galaxy Note 20? A voi i commenti lettori di Blogiko.

