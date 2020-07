Doppia ricarica Iliad: la truffa è servita

Share 0 Share Share

Iliad è uno dei gestori di telefonia mobile più ricercati di questo periodo. L’operatore da quando ha debuttato nel nostro paese ha riscosso un ottimo successo. Detto questo, stando a quanto emerso di recente, da un paio di giorni gli utenti Iliad hanno rivelato di aver ricevuto cosi dal nulla un SMS che promette una doppia ricarica. Purtroppo tutto è falso perché ci troviamo davanti all’ennesima truffa! State attenti.

Il testo che arriva sui telefoni dei clienti Iliad è chiaro: hai vinto una doppia ricarica se fai tutto via Internet. Il testo invita ovviamente al cliente a cliccare sull’indirizzo ma in realtà si viene rimandati ad una pagina che pare essere a primo impatto quella di Iliad, ma è stata creata appositamente da esperti malintenzionati.

Per non cadere nella truffa basta osservare con attenzione l’URL. Se non si sta attenti è semplice cadere nelle mani di truffatori. Alla fin dei conti una ricarica doppia in questi tempi di crisi farebbe comodo a tantissime persone. Se si preme anche per sbaglio sul link e si fa la ricarica inserendo le credenziali della carta di credito o conto corrente c’è il rischio, o meglio si verrà a tutti gli effetti truffati e ci si ritroverà con il conto svuotato.

A quanti di voi è arrivato un messaggio in queste ore? Fatecelo sapere nei commenti.

Consigliamo anche: Come verificare il credito Iliad residuo grazie a due facili metodi