PS5 pronta al debutto, domani 11 giugno è un giorno importante

Nonostante ancora ad oggi la PS4 va di moda, sono davvero molti i videogiocatori che non vedono l’ora di scoprire la nuova Playstation 5 di casa Sony. Andiamo a scoprire insieme le ultime indiscrezioni a riguardo.

L’annuncio dell’azienda nipponica sulla nuova console di ultima generazione, è imminente. Si va verso il debutto e non solo.

Domani 11 giugno, ore 22 la casa produttrice Sony annuncerà finalmente le ultime info in merito alla PS4. La nuova conferenza, attesissima da mezzo mondo, dovrebbe rivelare, se non annunciare del tutto, la data di debutto e specifiche tecniche della nuova console.

Le ultime interviste che sono state fatte di recente ai responsabili della Play hanno suggerito anticipatamente che la commercializzazione della Playstation 5 è attesa per natale 2020, come già avvenuto per le altre generazioni.

L’attesa è veramente tanta. Ci si attendono migliorie a livello hardware, multi-piattaforma e non solo. Una cosa è certa, Sony dovrà cercare di migliorarsi e dare al videogiocatore lo stimolo di cambiare console. Staremo a vedere che succederà. Restate sintonizzati con noi.

