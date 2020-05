Xiaomi e Redmi: l’elenco completo dei dispositivi che riceveranno MIUI 12: ufficiale

Share 0 Share Share

In rete finalmente sono emersi gli smartphone ufficiali che avranno modo di ricevere con un aggiornamento la nuova interfaccia MIUI 12. Xiaomi ha rivisto i piani rispetto a quanto previsto inizialmente – aveva l’idea di aggiornare 22 smartphone – andando ad aggiungerne ulteriori 10. Andiamo a scoprirne di più.

Attualmente infatti sono complessivamente 22 gli smartphone pronti a ricevere la versione Miui 12 China Developer, dedicata interamente al pubblico. Qualche giorno fa per testare il tutto per chi eventualmente non ne fosse a conoscenza erano state pubblicate le primissime Closed Beta, riservate come sempre a coloro che sono iscritti al programma Beta.

Qui sotto l’elenco completo dei 22 smartphone che inizieranno man mano a ricevere la prima versione di sviluppo:

Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Transparent Edition, Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Mi Note 5 e Xiaomi Mi Note 3.

Quanti di voi non vedono l’ora di testare tutte le funzioni e novità presenti sulla nuova interfaccia MIUI 12? Fatecelo sapere nei commenti.