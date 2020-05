TIM Disney Plus: in regalo 6 mesi con delle nuove promozioni

Share 0 Share Share

Il popolare operatore di telefonia blu TIM pur di attirare l’attenzione di numerosi clienti le sta veramente provando tutte. Da qualche ora, infatti, stando a quanto emerso in rete Disney Plus verrà proposto in regalo per un totale di 6 mesi con delle nuove e allettanti offerte. Andiamo ad analizzare il tutto.

Per chi non ne fosse a conoscenza, da un paio di mesi a questa parte il servizio Disney+ è disponibile anche nel nostro paese al prezzo mensile di 6,99 euro.

Il gestore blu dunque nelle ultime ore ha annunciato l’arrivo di nuove ed intriganti promozioni che prevedono per l’appunto 6 mesi di Disney Plus gratuiti, senza dover pagare alcun prezzo di abbonamento. Fantastico vero?

Le offerte che fra poco vi elencheremo sono valide tutte per i nuovi clienti che prenderanno ovviamente la decisione di attivare una nuova linea.

Tra le altre cose, alla fine della promozione si avrà modo di pagare una somma di appena 3 euro mensili al posto di 6,99 euro con possibilità di condividere l’abbonamento con chi si desidera.

Ecco l’elenco delle promozioni:

TIM SUPER FIBRA

Fibra fino a 1GIGA in download e 100 Mega in Upload

Modem TIM HUB+ con copertura Wi-Fi 6 incluso

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

TIM SUPER MEGA

Internet veloce fino a 200 MEGA in download e 20 Mega in Upload

Modem TIM HUB incluso

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

TIM SUPER FWA

Traffico Illimitato fino a 200GB al mese (download a 30Mbps e upload a 3Mbps)

Modem TIM SUPER FWA incluso a seconda della copertura

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 24,90€ al mese

TIM SUPER ADSL

Internet fino a 20 MEGA in download e 1 Mega in Upload

SMART MODEM incluso a seconda della copertura

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

Infine, le promozioni citate poco sopra si potranno attivare salvo proroghe fino alla data del 27 giugno 2020. Mondo Disney Plus durerà invece 2 anni.

Cosa ne dite di questa iniziativa di TIM? Come vi sembra? A voi la parola lettori di Blogiko.

