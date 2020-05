Samsung Galaxy Note 20 si mostra per la prima foto, scatti inediti da non perdere

Share 0 Share Share

Proseguono senza sosta le indiscrezioni sul prossimo e attesissimo top di gamma Samsung Galaxy Note 20. Il nuovo phablet dell’azienda coreana, salvo imprevisti, non verrà svelato al mondo prima di agosto, nel frattempo i rumors non si placcano.

Addirittura nelle ultime ore in rete sarebbero trapelate delle foto che consentirebbero cosi di avere un’idea del design che dovrebbe accompagnare il Note 20.

Parliamo di due scatti che, più del dispositivo vero e proprio, permettono di vedere sia la parte anteriore e posteriore. Andiamo a scoprirne di più.

Iniziando dalla parte anteriore ci sarebbe uno schermo con bordi finissimi, ma – in mezzo – sarebbe visibile un piccolo foro per la selfie camera. Sul posteriore, invece, ci sarebbero 3 sensori: la configurazione lascia ipotizzare che in effetti il sensore 3D ToF potrebbe essere rimosso una volta per tutte.

Le immagini non rivelato nient’altro di significativo. Ovviamente non sono ufficiali ed è per questo che il design del Note 20 potrebbe essere del tutto differente.

Nel frattempo siamo curiosi di sapere cosa ne pensate di questo probabile design che dovrebbe essere presente sul nuovo dispositivo di punta dell’azienda coreana.

