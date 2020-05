Prezzo iPhone 12 e iPhone 12 Pro: ecco quanto costeranno i nuovi top di gamma di Apple

Share 0 Share Share

Nonostante ci troviamo ancora al mese di aprile, rispetto a quanto successo fino ad oggi, dei nuovi top di gamma iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono trapelate già moltissime informazioni. Una delle ultime riguarda senz’altro i possibili prezzi che evidenziamo da subito non saranno sicuramente alla portata di tutti. Andiamo a scoprirne di più.

Quanto costeranno i nuovi iPhone 12 della Mela Morsicata?

Come già accennato poco sopra fino ad oggi le info emerse sui nuovi iPhone 12 sono davvero tante. A distanza di più o meno 4 mesi dal debutto dei nuovi melafonini si sa’ praticamente quasi tutto. L’unica info concreta che ora manca è ovviamente una data certa di debutto, ma la presentazione avverrà come sempre nel mese di settembre, salvo colpi di scena.

Tornando a noi, stando a quanto appreso i prezzi dovrebbero essere un po’ più bassi dell’anno prima. Ecco i probabili costi di lancio dei 4 nuovi iPhone 12 targati Apple:

iPhone 12 – 649 dollari e 749 dollari

iPhone 12 Max – 749 dollari e 849 dollari

iPhone 12 Pro – 999 dollari. 1099 dollari e 1299 dollari

iPhone 12 Pro Max – 1099 dollari, 1199 dollari e 1399 dollari.

Infine, prima di salutarci, è importante sottolineare che per quanto riguarda il costo in Italia bisogna aggiungere come al solito ulteriori 100 euro per via del cambio e tasse.

Cosa ne pensate di questi costi? Quanti di voi sopratutto stanno aspettando il nuovo top di gamma dell’azienda californiana? Fateci sapere le vostre impressioni lasciando un messaggio nel box dei commenti.

