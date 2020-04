OUKITEL C18 PRO DEBUTTO PREVISTO IL 20 APRILE A 149 DOLLARI

Share 0 Share Share

Nelle ultime ore sono emerse info sul fatto che C18 Pro sarà lanciato questo 20 aprile. Ci troviamo di fronte ad un ottimo device molto atteso. Andiamo a scoprirlo meglio.

OUKITEL C18 Pro è progettato per garantire ottime prestazioni e foto di qualità. Il suo slogan è “Divide True and Fake”. C18 Pro è dotato di fotocamera principale 16M + fotocamera grandangolare 8M + fotocamera macro 5M.

Ma il fatto più importante che hanno affermato è che tutte le specifiche della fotocamera sono vere in quanto il suo hardware in uno sfondo che alcuni altri marchi usano l’algoritmo AI per ottenere la stessa qualità. C18 Pro insieme alla fotocamera principale da 16 M e alla fotocamera grandangolare da 8 M, C18 possiede la capacità di far fare foto professionali a chiunque.

Il resto delle specifiche sono interessantissime, ovvero:

Grande schermo da 6,55 ”, batteria monster da 4000 mAh per una super autonomia.

Un video di anteprima di OUKITEL visibile poco sootto dimostra come al costo di soli 149 dollari C18 Pro batte Xiaomi CC9 Pro su una fotocamera macro, che è il primo telefono da 108 M sul mercato considerando che Xiaomi CC9 è 2,5 volte più costoso di OUKITEL C18 Pro.

Il dispositivo del brand cinese, infine, salvo imprevisti sarà lanciato ufficialmente il 20 aprile ed è già disponibile sito ufficiale . Al fine di promuovere il nuovo telefono è anche disponibile un evento promozionale gratuito in modo da poter partecipare per avere la possibilità di riceverne uno gratuitamente.