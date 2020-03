Xbox Game Pass console, ufficialmente annunciati i primi giochi di marzo

Share 0 Share Share

L’articolo di oggi è dedicato a tutti quei lettori che possiedono l’eccellente console Xbox. La casa produttrice Microsoft, infatti, nel corso delle ultime ore ha avuto modo di svelare quali sono i primi videogiochi di marzo 2020 che saranno dati a coloro che hanno un abbonamento attivo a Xbox Game Pass. Andiamo a scoprirne di più.

Microsoft ha dunque annunciato quali sono i primi titoli in assoluto console di marzo 2020 per coloro che possiedono un abbonamento valido a Xbox Game Pass. Fra i tanti spicca senz’altro il nuovissimo e tanto discusso Ori and the Will of The Wisps, che verrà aggiunto al servizio nel giorno di debutto. Notevole anche la presenza di un fantastico videogioco come NBA 2K20, che ha debuttato sul mercato solo qualche mese fa riscuotendo fin da subito un ottimo successo.

Passando agli altri titoli ci sono sicuramente da segnalare la beta di Bleeding Edge, che si svolgerà a partire dal 13 marzo prossimo con scadenza il 15 marzo salvo proroghe. Si tratta, per chi non ne avesse mai sentito parlare ad oggi, di un gioco di Ninjia Theory, nonchè un’altra favolosa esclusiva Xbox. Noi personalmente ci sentiamo anche di consigliarci il puzzle game Pikuniku di Devolver Digital, molto piacevole e bello da giocare per un’esperienza senza eguali. Ma ora basta girarci intorno e andiamo a vedere insieme passo dopo passo qual’è la lista completa delle nuove aggiunge di marzo. Pronti?

5 marzo: NBA 2K20

5 marzo: Train Sim World 2020

11 marzo: Ori and the Will of the Wisps

12 marzo: Pikuniku

13 – 15 marzo: Bleeding Edge beta

13 marzo: State of Decay 2: Juggernaut edition

Tanto per non farsi mancare nulla Microsoft ha anche annunciato quali sono i videogames che presto non saranno più disponibili su Xbox Game Pass per console e che potete acquistare con uno sconto non indifferente del 20% prima che vengano rimossi del tutto dalla libreria:

Deus Ex: Mankind Divided

Lichtspeer Double Speer Edition

Shenmue I

Shenmue II

Thimbleweed Park

Cosa ne pensate lettori di Blogiko di questo elenco? A voi affidiamo la parola.