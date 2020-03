Samsung Galaxy S20, scopriamo quanto costa la sua produzione

Share 0 Share Share

Uno dei terminali più richiesti di quest’ultimo periodo è senz’altro il Samsung Galaxy S20 top di gamma caratterizzato da un ottimo design e una componentistica di assoluto valore. Ma quanto costa realizzare questo potentissimo terminale? A svelarci il tutto ci ha pensato un resoconto rilasciato dal sito specializzato chiamato Tech Insights, che ha stimato il costo di ognuno dei componenti presenti all’interno del telefono del colosso coreano. Andiamo a scoprirne di più.

Complessivamente per poter progettare una sola unità di S20 Ultra, nella variante caratterizzata da 12GB di RAM e archiviazione di 256GB, venduta nel nostro paese al costo esagerato di 1379 euro, la casa produttrice Samsung spenderebbe più o meno 528 dollari – 478 euro al cambio attuale -. Prendendo in considerazione lo schema che è stato divulgato online da Tech Insights visibile ad inizio post, il componente che costa maggiormente è sicuramente il modulo riguardante la fotocamera. A seguire troviamo modem, CPU e dunque il display.

Mettendo in confronto il tutto, stando sempre a Tech Insighits la casa produttrice Apple spenderebbe più o meno 38 dollari in meno di quanto spende l’azienda coreana per realizzare il suo Galaxy S20 Ultra, per produrre un iPhone 11 Pro Max. Logicamente il costo di un telefono non è formato solo dall’hardware e componenti che ha, ma anche dai tanti costi accessori dovuti in particolar modo a tutta la catena produttiva e sopratutto quella di commercializzazione, come quelli di marketing, distribuzione e ricarico dei diversi negozi.

In conclusione, tutto ciò va a spiegare come mai c’è una diversità cosi importante tra il prezzo di realizzazione di un telefono delle unità singole e il costo finale nei negozi. Se vogliamo c’è da sottolineare alla fin dei conti che è anche per questa semplice motivazione che le aziende di device possono concedersi tranquillamente tagli di costi rapidi a distanza di qualche mese dal debutto.

Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere le vostre opinioni lasciando un messaggio qui sotto dove è situato il box dei commenti.