OUKITEL WP6, lo smartphone economico e avanzato sarà commercializzato il 20 Marzo

Dal 20 marzo 2020, salvo imprevisti, si potrà acquistare il nuovo WP6 in vendita globale su Aliexpress con uno sconto del 30% a 199,99 dollari.

Entrando nello specifico, per chi è interessato può eventualmente già aggiungere il prodotto al tuo carrello adesso per aggiudicarvi il posto per il primo lotto limitato.

OUKITEL WP6, le principali caratteristiche del nuovo rogged Phone dell’azienda cinese

WP6 vanta una scossa forte, composta da circa il 70% da copertura in metallo da aviazione e tecnologia Corning Gorilla Glass da 1,1 mm. Nel filmato che potete vedere a fine articolo, viene fatto un esperimento che va a dimostrare pienamente quanto questo vetro sia per davvero resistente.

Detto ciò, a seguire diamo uno sguardo a qualche caratteristica principale del WP6 di Oukitel:

batteria da 10.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W;

fotocamera posteriore da 48 MP + 5 MP + 2 MP. Fotocamera frontale per selfie da 16 MP;

rivestimento in metallo d’aviazione al 70%, Corning Gorilla Glass da 1,1 mm;

processore Octa-core Helio P70;

display FHD + con risoluzione 2340 x 1080 pixelù

Infine, OUKITEL ha affermato che presto verrà mostrato al pubblico un test dell’effettivo consumo della batteria. Ricordiamo, tra l’altro, che attivo c’è ancora il Giveaway con un WP6 in palio. Tentate la fortuna tenendo bene che il prossimo 20 Marzo si avranno ottime possibilità di aggiudicarsi questo smartphone con uno sconto del 30%!