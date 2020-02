Xiaomi MI 10 Pro è realtà: prezzi, configurazioni e scheda tecnica completa

Share 0 Share Share

Xiaomi Mi 10 Pro dopo tanto è finalmente ufficiale! Da qualche ora infatti il dispositivo di punta è stato annunciato per la felicità di tutti coloro che non vedono l’ora di scoprirlo in tutto e per tutto.

Il top di gamma del brand cinese offre non solo un design curato nei minimi dettagli ma anche una super componentistica da far restare a bocca aperta chiunque, ovvero:

CPU: ​ Snapdragon 865

Display : 6,67″ AMOLED FHD+ 2340 x 1080 pixel 90Hz (sampling a 180Hz) 1120 nit (picco), HDR 10+ JNCD < 5,5 e Delta E < 1,1 Corning Gorilla Glass 5

: Memoria : 12GB di RAM LPDDR5 512GB di memoria di archiviazione UFS 3.0

: Fotocamera : Posteriore : quadrupla Sensore principale da 108MP, 1/1,33″, f/1,69, OIS, 8P 20MP grandangolare, angolo di visione 117°, 1/2,8″, f/2.2 12MP, 1/2,6″, f/2.0, ottico 2x, pixel da 1,4um 8MP, 1/4,4″, ottico ibrido 10x, f/2.0, OIS, pixel da 1um video fino a 8K @30fps Anteriore : 20MP

: Connettività : 5G SA/NSA WiFi 6 Bluetooth 5.1 ​ GPS, NFC

: Audio : Hi-Res Audio, dual speaker

: Hi-Res Audio, dual speaker Game Turbo

Batteria : 4500 mAh supporto alla ricarica rapida a 50W supporto alla ricarica wireless a 30W supporto alla ricarica inversa a 10W

: Dimensioni e peso : 162,6 x 74,8 x 8,96 mm 208 grammi

e : Colorazioni: ​ Starry Blue Pearl White

Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11

Qui sotto, tra l’altro, possiamo osservare i prezzi con tanto di configurazioni disponibili per il nuovo Mi 10 Pro:

8GB di RAM e 256GB di stroage a 4.999 yuan – 658 euro al cambio, tasse escluse –

al cambio, tasse escluse – 12GB di RAM e 256GB di storage a 5.499 yuan – 724 euro al cambio, tasse escluse –

al cambio, tasse escluse – 12GB di RAM e 512GB di storage a 5.999 yuan – 790 euro al cambio, tasse escluse – Cosa ne pensate? Ricordiamo, prima di lasciarvi andare, che il dispositivo di Xiaomi si potrà acquistare in Cina dal 18 febbraio 2020 con debutto in altre località ancora da definire. Consigliamo anche di leggere quest’altro post: Xiaomi Mi Note 10 in mega promozione su Amazon a 499 euro!