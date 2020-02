Samsung Galaxy Z Flip trapela in 4 scatti da non perdere

Share 0 Share Share

Ultimamente in rete non si fa altro che parlare del Samsung Galaxy Z Flip. Ci troviamo di fronte ad un terminale che sicuramente una volta sul mercato dare e non poco filo da torcere alla concorrenza.

Fatta questa premessa, il Galaxy Z Flip da qualche ora grazie ai colleghi di Engadget è emerso in rete in 4 scatti inediti da non perdere per alcuna ragione al mondo.

Lo smartphone pieghevole di Samsung si è mostrato in tutta la sua bellezza in attesa del suo annuncio imminente.

Infine, prima di lasciarvi andare, ricordiamo l’hardware che al 99% sarà presente a bordo del Galaxy Z Flip:

Display principale: Dynamic AMOLED flessibile “Infinity Flex” da 6,7″, FHD+ 1080p con rapporto 22:9 (2.636 x 1080 pixel), rivestimento Ultra-Thin Glass

Display secondario: Super AMOLED con Always-On, 1,06″, 300 x 116 pixel, rivestimento Gorilla Glass 6

SoC: Qualcomm Snapdragon 855 Plus

RAM: 8 GB

Archiviazione interna: 256 GB, non espandibile

Fotocamera posteriore doppia: Principale da 12 MP dual pixel, apertura f/1,8, Grandangolo da 12 MP a 123°, f/2,2 e Flash LED, HDR 10+, OIS, video MAX 4K@60FPS

Fotocamera frontale: 10 MP, apertura f/2,4, autofocus, supporto comandi vocali per selfie, video MAX 4K@30FPS

Batteria: 3.300 mAh (capacità combinata tra due batterie), 15 W ricarica rapida, Qi wireless 9 W

Bluetooth 5, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

Scanner di impronte digitali laterale, riconoscimento del volto

Altoparlanti stereo “By AKG”

Peso: 183 g

Dimensioni: 87,4 x 73,6 x 15,4 mm da chiuso | 167,9 x 73,6 x 7,2 mm da aperto

Colorazioni: nero e viola

OS: Android 10 con personalizzazione Samsung One UI 2.0

