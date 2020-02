Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e si aggiornano: arrivano le patch di sicurezza di febbraio. Pronti al download?

Share 0 Share Share

Una delle case produttrici più attivi per quanto riguarda la costanza del rilascio di nuovi aggiornamenti è sicuramente Samsung. Da qualche ora, tanto per non smentirsi, il colosso coreano ha iniziato il rilascio di un nuovo update per i suoi attuali top di gamma Galaxy S10+, S10 e S10e. Andiamo a capirne di più.

Il nuovo update sui dispositivi di punta dell’azienda coreana va ad implementare le nuove patch di sicurezza di febbraio 2020. Da sottolineare, tuttavia, che il tutto è disponibile al download almeno per ora solo per i terminali presenti in Svizzera, e il rilascio continuerà nei prossimi giorni arrivando anche in altre località – Italia compresa -.

Le novità introdotte dal nuovo aggiornamento sono:

Risoluzione di 30 problemi di sicurezza SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures), specifiche per smartphone e tablet della famiglia Galaxy.

Infine, è importante sapere che il nuovo update di Samsung per i suoi attuali dispositivi di punta si possono identificare grazie alle seguenti build: G970FXXU4BTA8 ( Galaxy S10e), G973FXXU4BTA8 ( Galaxy S10) e G975FXXU4BTA8 ( Galaxy S10+).

