Samsung Galaxy Note 10+ si aggiorna in Italia: le patch di sicurezza di febbraio 2020 sono ufficiali

Una delle case produttrici più attive per quanto riguarda gli aggiornamenti è senza ombra di dubbio Samsung. Quest’ultima, infatti, da qualche ora ha iniziato anche il rilascio delle nuove patch di sicurezza per il suo tanto amato Samsung Galaxy Note 10+ uno dei terminali più discussi di questi mesi grazie alla sua ottima estetica e scheda tecnica da 10 e lode.

Entrando nello specifico, è bene evidenziare che i Samsung Galaxy Note 10+ che si stanno aggiornando da qualche ora sono quelli no brand ITV.

Come succede spesso e volentieri in questi casi, il rilascio del nuovo aggiornamento per il phablet dell’azienda coreana sta avvenendo tramite la consueta modalità OTA.

Chi di voi lo ha già ricevuto? Fatecelo sapere nel box dei commenti che trovate qui sotto.

Ricordiamo, infine, le ottime specifiche tecniche del Note 10+:

Schermo: 6,8” Dynamic AMOLED QHD+ (1.440 x 3.040 pixel) HDR10+

CPU: Exynos 9825

RAM: 12 GB LPDDR4X

Memoria interna: 256 / 512 GB UFS espandibile (con microSD fino ad 1 TB)

Fotocamera posteriore: 12 megapixel, f/1.4-2.4, FOV 77° + grandangolo 16 megapixel, f/2.2, FOV 123° + teleobiettivo 12 megapixel, f/2.1, FOV 45° con OIS + ToF VGA f/1.4

Fotocamera frontale: 10 megapixel, f/2.2, FOV 80°, autofocus

Connettività: dual nano SIM + microSD (solo su LTE), nano SIM + microSD (solo su 5G) LTE Cat. 20 / 5G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Beidou, SBAS, Galileo, USB 3.1 Type-C, no jack audio

Batteria: 4.300 mAh

Dimensioni: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm

Peso: 196 grammi

