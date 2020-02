Realme X50 Pro pronto al debutto: previste 3 colorazioni e 6 fotocamere

Share 0 Share Share

L’attesissimo smartphone dell’azienda cinese Realme, il modello X50 Pro, si potrà in tutta tranquillità portare a casa a breve in tre diverse colorazioni, almeno è quanto ha rivelato nel corso delle ultime ore Weibo uno dei più importanti social cinesi in circolazione.

L’annuncio dello smartphone in questione, salvo colpi di scena, avverrà il 24 febbraio 2020 in diretta su YouTube, Facebook, Realme.com ore 10 italiane.

A seguire, infine, ricordiamo la presunta scheda tecnica dello smartphone di Realme:

CPU Snapdragon 865

RAM LPDDR5 da 12 GB

Dual Mode 5G

Ricarica veloce “SuperDart Charge” a 65 W

Schermo Super AMOLED 90Hz

Quad-cam posteriore con zoom 20X

Doppia selfiecam ultra-wide

