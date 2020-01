Share 0 Share Share

Non solo Note 10 e Galaxy S10, un altro dispositivo molto apprezzato in questo periodo di casa Samsung è senza ombra di dubbio il Galaxy Fold che ad oggi ha riscosso un ottimo successo. Detto ciò, da qualche ora il terminale pieghevole del colosso coreano ha iniziato ad aggiornarsi introducendo ufficialmente le nuove patch di sicurezza di gennaio 2020. Andiamo a scoprirne di più.

La build di questo nuovo update per Samsung Galaxy Fold è identificabile grazie al numero F900FXXS2ASL6 ed è attualmente in fase di distribuzione sul territorio francese e dovrebbe debuttare in altri mercati – dove logicamente ha debuttato lo smartphone pieghevole – fra qualche giorno, salvo imprevisti.

A seguire diamo uno sguardo alle ottime caratteristiche tecniche del telefono pieghevole di Samsung che ad oggi hanno attirato l’attenzione di numerosi clienti:

Display primario: 7,3” QXGA+ (1.536 x 2.152 pixel) dynamic AMOLED (4,2:3)

Display “cover”: 4,6” HD+ (840 x 1.960 pixel) Super AMOLED (21:9)

Processore: Snapdragon 855 octa-core a 64-bit realizzato a 7nm

RAM: 12 GB LPDDR4X

Memoria interna: 512 GB UFS 3.0

Fotocamera posteriore: Teleobiettivo: 12 megapixel, autofocus, f/2.4, OIS, zoom ottico 2x (digitale 10x), FOV 45° + principale: 12 megapixel, f/1.5-2.4, autofocus, OIS, FOV 77° + Ultra-Wide: 16 megapixel, f/2.2, fuoco fisso, FOV 123°

Fotocamera frontale interna: 10 megapixel, f/1.9 con autofocus + 8 megapixel f/2.2 a fuoco fisso (per la profondità di campo)

Fotocamera “cover”: 10 megapixel, f/2.2

Connettività: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4/5GHz), Bluetooth 5, GPS, NFC, USB-C 3.1, no jack audio

Batteria: 4.380 mAh con ricarica rapida e wireless

Dimensioni: 160,9mm (altezza) x 62,9mm (larghezza – chiuso) / 117,9mm (larghezza – aperto) x 7,5mm (spessore cornice – aperto) / 6,9mm (spessore schermo – aperto) / 15,5-17 mm (spessore chiuso)

Peso: 263 grammi

