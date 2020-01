Motorola One Hyper arriva ufficiamente in Italia a 299,99 euro sul sito ufficiale: pronti ad acquistarlo?

Share 0 Share Share

Finalmente è possibile acquistarlo anche in Italia. Come da titolo, stiamo parlando del Motorola One Hyper che dopo tanto è disponibile all’acquisto anche nel nostro paese direttamente sul sito ufficiale al prezzo di 299,99 euro.

Ci troviamo di fronte ad un ottimo smartphone caratterizzato da un design niente male e una componentistica di tutto rispetto in grado di accontentare senza alcun problema anche l’utente più esigente.

Andiamo infatti a vedere insieme passo per passo la scheda tecnica completa di questo nuovo Motorola One Hyper:

Processore: ​Qualcomm Snapdragon 675

Schermo:

FullVision LCD IPS da 6,5″ FHD+ 19:9, 395ppi

Memoria RAM: 4GB 128GB memoria di archiviazione

Fotocamera: Doppia Posteriore: 64MP f/1,9, pixel da 0,8um (16MP Quad Pixel), PDAF + 8MP f/2,2 da 1,12um grandangolare a 118°, TOF, flash LED, video fino a UHD @30fps e Anteriore: pop-up da 32MP f/2,0, pixel da 0,8um (8MP Quad Pixel)

Connettività. 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo

Audio: Dolby Audio

Sensori: riconoscimento impronte digitali posteriore

Batteria: 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 27W, compatibile con Hyper Charging 45W

Dimensioni e peso: 161,8×76,6×8,9mm 200 grammi

Sistema operativo: Android 10



Cosa ne pensate di questo nuovo terminale Android? Potrebbe interessarvi o secondo voi il mercato a quel prezzo offre di meglio? Fateci sapere le vostre opinioni lasciando un messaggio nel box dei commenti che trovate situato proprio qui sotto. Alla prossima lettori di Blogiko.

