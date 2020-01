Messaggio Wind: 50GB per voi! La super promozione da non perdere

Share 0 Share Share

Non solo Vodafone e TIM, un altro gestore che si sta muovendo rapidamente e con efficacia in questo periodo è Wind. Detto questo, l’operatore da qualche ora ha avuto la brillante idea di iniziare ad inviare qualche SMS con tanto di invito a qualche suo già cliente per proporle una nuova super offerta da non perdere per nessuna ragione al mondo, parliamo di All Inclusive 50GB che ad oggi è considerata una delle proposte più allettanti del settore mobile. Ecco tutti i dettagli in merito.

Le caratteristiche offerte dalla promozione di Wind sono davvero eccezionali e il costo è sicuramente alla portata di tutti.

Nel dettaglio, Wind All Inclusive 50 mette a disposizione:

Minuti illimitati

100 SMS

50 GB di connessione dati (4G)

Il costo è di 7,99 euro al mese.

Il messaggio che Wind sta inviando in queste ore è questo:

“Abbiamo pensato a un regalo speciale per te: 50GB di traffico internet, Minuti Illimitati e 100 SMS a 7,99 euro al mese con All Inclusive 50. Inoltre NESSUN osto di attivazione! Per aderire rispondi AI50 a questo SMS entro il 13/01/2020. Consulta le condizioni qui: wind.it/ai50. Le eventuali offerte incompatibili verranno disattivate automaticamente”

Chi di voi ha ricevuto tale SMS? A voi la parola lettori di Blogiko.