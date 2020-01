Come eliminare definitivamente Google Drive dai programmi d’avvio sistema

Share 0 Share Share

Nella guida di oggi vi spieghiamo come eliminare definitivamente Google Drive dai programmi d’avviso sistema seguendo dei facili e rapidi passaggi.

Rimuovere una volta per tutte Google Drive dai software d’avvio sistema è un gioco da ragazzi per chiunque. All’avvio del computer, il programma Google Drive viene avviato automaticamente e sincronizza i propri file con tanto di cartelle. Se si ha intenzione di disattivare tale sincronizzazione automatica per qualunque motivazione essa sia – ad esempio per rendere più veloce l’avvio per chi ha un PC datato – ecco come bisogna agire.

Gli step da seguire sono:

Tappate prima di tutto sull’icona di Google Drive situata nella barra delle app – vicino all’orologio -, poi successivamente tappate sui tre punti posti verticalmente e optate per la voce preferenze dal menu’ che compare;

A questo punto non vi rimane altro che entrare nella scheda avanzate, di conseguenza impostazioni di sistema, deselezionate la casella Avvia Google Drive all’avvio del sistema e il gioco è fatto.

Logicamente per qualunque problema non esitate a scriverci.

