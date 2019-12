Samsung Galaxy e Android 10: la roadmap per quanto riguarda gli smartphone presenti in Italia da

Share 0 Share Share

Samsung Galaxy

Una delle case produttrici più attive di quest’ultimo periodo in termini di aggiornamenti è certamente Samsung. L’azienda, infatti, anche nelle ultime ore spiazzando tutti ha svelato la roadmap ufficiale per quanto concerne l’update a One UI 2.0 e Android 10 anche per l’Italia.

Andiamo a scoprirla insieme qui sotto:

da dicembre 2019 Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10 5G Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ Galaxy Note 10+ 5G

da gennaio 2020 Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy Note 9

da febbraio 2020 Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G

da aprile 2020 Galaxy A10 Galaxy A20e Galaxy A30s Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A7 Galaxy A9 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy J4+ Galaxy J6 Galaxy XCover 4s Galaxy Tab S6

da luglio 2020 Galaxy Tab A 8.0″ 2019 Galaxy Tab A 10.1 Galaxy Tab A 10.5 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S4



All’elenco, infine, come vi sarete accorti non presenziano ne il Galaxy Note 8 e i Galaxy S8 e S8+.

